حارس إنتر الجديد: مغادرة البرازيل صعبة وتعلمت الكثير في إيطاليا

اللاعب البرازيلي جابريل برازاو يؤكد على صعوبة مغادرة البرازيل بعد انضمامه لبارما الإيطالي تمهيدًا للانتقال لصفوف إنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي جابريل برازاو على صعوبة مغادرته للبرازيل عندما انضم لصفوف بارما قبل أشهر استعدادًا للانضمام للإنتر مع انطلاقة الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تعلم الكثير خلال فترة تواجده مؤخرًا في الدوري الإيطالي رفقة نادي بارما.

وقال برازاو: "لقد كان قرارًا صعبًا بالنسبة لي أن أترك فريق كروزيرو لأنه واحد من أكبر الفرق في البرازيل والعالم، أنا ممتن لهم على كل شيء قدموه لي منذ أن كنت في الثالثة عشر من عمري".

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وأضاف: "معًا مع عائلتي ووكيلي قررنا أنه الوقت قد حان من أجل الخطوة الصحيحة، وأعتقد أن خياري كان جيدًا لأنني لدي طموحًا كبيرًا".

وأكمل: "واحد من أسباب رحيلي أنني لم أكن ألعب للفريق الأول عكس الوضع في إيطاليا مع بارما، ومدرسة الحراسة في إيطاليا من الأفضل بالعالم".

واختتم تصريحاته: "حاولت أن اتأقلم بسرعة كبيرة على الأجواء هنا دون أن أنسى مع تعلمته في البرازيل، وأحاول أن أتعلم قدر الإمكان حتى أظهر للجميع قيمتي".

جدير بالذكر أن اللاعب سينضم لصفوف إنتر مع انطلاقة الموسم الجديد وسيستعد للموسم مع الفريق بداية فترة الإعداد الخاصة بالنيراتزوري.