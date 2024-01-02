حارسه يثير التساؤلات .. ليفربول يكشف حقيقة "رفيق" محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

كيف سيتعامل ليفربول مع وجود محمد صلاح في ساحل العاج؟

يستعد محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، للانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023، إذ منتظر حضوره بعد غدٍ الخميس.

مو يقود الفراعنة في البطولة الإفريقية، التي يفتتحها بمواجهة موزمبيق في 14 من يناير الجاري ثم لقاء غانا في يوم 18 ويختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في يوم 22 من الشهر ذاته.

وزعم البعض أن النادي الإنجليزي سيرسل مرافقًا خاصًا مع صلاح لمعسكر الفراعنة سواء في مصر أو عند السفر لساحل العاج، لما يمثله اللاعب من أهمية خاصة عن الريدز.

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لكن كيت طومسون؛ المسؤولة الإعلامية في ليفربول، نفت تلك المزاعم في تصريحاتها لموقع "في الجول" المصري، موضحة: "صلاح سيسافر بمفرده لمعسكر بلاده، لن يتواجد معه أي فرد من طاقم النادي".

وأضاف: "لا يرافق موظفو النادي اللاعبين أثناء تأديتهم الواجب الوطني، وهذا ما سيحدث مع صلاح في كأس إفريقيا".

يذكر أن صلاح يسعى للثأر بعدما وصل بمنتخب مصر لنهائي النسخة الماضية عام 2021، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام السنغال بقيادة زميله السابق في ليفربول ساديو ماني.