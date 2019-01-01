حاتم خيمي : أرفض قيادة الجابر للوحدة وميدو رحل انتصارًا لكرامة مشجع

ماجد جزر
فيسبوك تويتر
كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق عن موقفه من قيادة سامي الجابر لناديه خلال الفترة المُقبلة، بعدما تداولت العديد من التقارير اسمه قبل التعاقد مع كارينيو.
خيمي أطلق تصريحات مثيرة مؤكدًا رفضه لقيادة سامي الجابر "الذي وصفه بصديقه" نادي الوحدة، وعلل خيمي ذلك بعدم تحقيق الجابر النجاح مع نادي الهلال وحصوله على المركز الثاني وهو ما لا يُعد إنجازًا.
رئيس الوحدة كشف عن محاولته التعاقد مع مدربين من طراز رفيع إلا أن المفاوضات لم تتم حينها، وقال : حاولنا التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الحالي، وكنا أول من فاوضناه، إلا إنه أعتذر مفضلاً مواصلة التواجد في البرتغال".
المنتخب السعودي بدون خسارة أمام فلسطين طوال تاريخه
وأكمل خيمي تصريحاته إنهم اتجهوا بعد ذلك إلى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، والذي كان خيارًا ثانيًا وقد وافق على قيادة الفريق.
وبالتحول للحديث عن المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو قال : "أتمنى عودته للدوري السعودي فهو مدير فني كبير، والفريق الذي سيتعاقد معه لن يندم".
وعن سبب رحيل ميدو قال : "ميدو رحل عن قيادة الفريق بسبب تغريدة على تويتر والتي كانت لا تليق بالوحدة ولا بالمدير الفني نفسه، فكان لابد التضحية من أجل كرامة مشجع".
الجدير بالذكر أن نادي الوحدة يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة.
Detect language Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
Text-to-speech function is limited to 200 characters