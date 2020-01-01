حاتم المسحل يُعلن بداية التعافي من فيروس كورونا

نائب رئيس نادي الاتفاق، شغل الوسط الرياضي السعودي على مدار الأيام القليلة الماضية

أعلن حاتم المسحل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، بدأ التعافي تدريجيًا بعدما أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد.

وكان نائب رئيس نادي الاتفاق، شغل الوسط الرياضي السعودي على مدار الأيام القليلة الماضية، بإعلان إدارة فارس الدهناء عن إصابة المسؤول الثاني في الهرم الإداري بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر مقطع فيديو قال فيه : "أبشِّركم بفضل الله وكرمه.. انتقلتُ ليلة الأمس، من المستشفى بغرفة العزل الطبي إلى أحد الفنادق في الخبر.. الحمد لله زالت جميع الأعراض".

المزيد من الفرق

وواصل المسحل : "بحول الله، سوف أجلس هنا لمدة أسبوع تقريبًا.. يتأكد الأطباء من بعض التحاليل، وإن شاء الله تتم العافية، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيَ جميع المصابين من هذا المرض".

وأوضح مسؤول فارس الدهناء: "أغلب المصابين بفيروس كورونا من المخالطة؛ لذا الالتزام بالتعليمات، بعد توفيق الله، يحمي المجتمع ككل، ويُعجِّل بزوال هذا الوباء بحول الله".

وأنهى نائب رئيس الاتفاق قائلاً : "الخدمات متوافرة وكل شيء متاح، والدولة تُسخِّر جميع الإمكانات، وعلينا كلنا، فردًا فردًا، مسؤولية عن التعاون في القضاء على هذا الوباء، وأتمنَّى السلامة والصحة للجميع".

ملايين مُهدرة على المحترفين وقائد الأهلي يضبط وسط الاتحاد - عناوين الصحف السعودية 27 مارس

يُذكر أن المسحل كان قد أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".