جئتك يا كين كي تنقذ بايرن ميونخ وجدتك يا هاري تحتاج إلى ركلة جزاء!

كين كان كالشبح في قمة بايرن ميونخ ولايبزيج...

انتهت قمة الجولة السادسة من الدوري الألماني، والتي جمعت بين بايرن ميونخ، ولايبزيج، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بايرن ميونخ تأخر بهدفين دون رد في الشوط الأول، وأهدر لايبزيج أكثر من فرصة لزيادة النتيجة، ولكن في الشوط الثاني قلب لاعبو الفريق البافاري الطاولة ونجحوا في خطف نقطة ثمينة من ملعب ريد بول آرينا.

وشهدت المباراة، مشاركة هاري كين، نجم بايرن ميونخ في اللقاء بشكل أساسي منذ البداية وحتى النهاية، وافتتح أهداف فريقه في اللقاء من علامة الجزاء.

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ماذا قدم هاري كين أمام لايبزيج؟

جئتك يا كين تنقذ بايرن وجدتك تحتاج إلى ركلة جزاء!

تصدر هاري كين، قائمة هدافي فريقه في الدوري الألماني، حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، ولكن هل نجح اللاعب الإنجليزي في تحقيق ما تعاقد معه بايرن ميونخ لأجله؟

يفتقد بايرن ميونخ، للمهاجم الذي يترجم الفرص إلى أهداف، الفريق البافاري بحاجة إلى لاعب يحول أنصاف الفرص إلى أهداف، وهذا ما يبحث عنه منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

في شوط المباراة الأول اليوم، لم يظهر كين تقريبًا في منطقة جزاء لايبزيج، وانحصر وجوده في وسط الملعب دون أي خطورة أو حتى صناعة أي فرص لزملائه بل كان كالحاضر الغائب، ولكنه تحسن قليلًا في الشوط الثاني.

تحسن كين في الشوط الثاني، كان على مستوى التحركات والتواجد فقط وليس على مستوى الفعالية، فالنجم الإنجليزي، لم يهدد مرمى لايبزيج في أي فرصة، ولم يسدد أي تسديدة سواء على المرمى أو خارجه، إلا كرة وحيدة وكانت ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف.

وإذا نظرنا إلى الدقائق الأخيرة من المباراة التي يبحث فيها بايرن ميونخ، عن هدف قاتل سنجد الهداف هاري كين، على الرواق الأيمن يرسل عرضية إلى منطقة جزاء لايبزيج بدلًا من التواجد داخل مربع العمليات لإنقاذ فريقه.

النجم الإنجليزي سجل ثمانية أهداف مع بايرن ميونخ، ولكن نصفهم من علامة الجزاء، ليتفوق عليه زميله ليروي ساني الجناح في التسجيل من اللعب المفتوح برصيد خمسة أهداف.

في النهاية يتعين علي كين مراجعة نفسه، فبايرن ميونخ تعاقد معه على كونه الهداف صانع الخطورة وقائد هجوم توتنهام، وليس كمنفذ لركلات الجزاء.