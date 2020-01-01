جيوفينكو يتحدث عن موقفه من الرحيل عن الهلال

هل يرحل جيوفينكو عن الهلال في الصيف؟

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال السنوات المقبلة بعدما تردد أنباء عن رحيله.

العديد من الأندية خاصًة الإيطالية تسعى لضم جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قدم مستويات مميزة رفقة الهلال خلال الفترة الماضية.

وحقق الهلال فوزًا هامًا على الفيصلي بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأخذ خطوة جديدة نحو اللقب.

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وقال جيوفينكو في تصريحات عقب اللقاء لقناة "الرياضية" السعودية: "قدمنا مباراة قوية أمام الفيصلي، فريق صعب للغاية ولكننا استحقينا الحصول على 3 نقاط".

وتابع الإيطالي مؤكدًا على سعادته بالتواجد في صفوف الهلال خلال الفترة الحالية وأنه سيكمل عقده حتى نهايته مع الزعيم وما تردد حول رحيله لا أساس له من الصحة.

وأردف جيوفينكو: "لم نظهر أمام الأهلي بمستوانا المرغوب، ولكننا تداركنا الأخطاء وقدمنا لقاء رائع أمام الفيصلي وحققنا الفوز".

الهلال يتبقى له مباراتين يحتاج 3 نقاط من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين وإنهاء المنافسة ومطاردة النصر له.