"جيوفينكو منح الهلال أغلى حضن في التاريخ!"

اللاعب الإيطالي منح الهلاليين أغلى حضن بالعالم

سخر الإعلامي الرياضي تركي الحربي من الغرامة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على نادي الهلال، لصالح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الزعيم السابق.

ما هي قصة غرامة جيوفينكو؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا، بتغريم نادي الهلال مبلغ 4.5 مليون دولار، لصالح سيباستيان جيوفينكو، وذلك بعد أن تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق.

وأصبح نادي الهلال الآن مطالبًا بدفع مبلغ 4.5 دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ منذ 27 أغسطس 2021، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية.

العقوبة قد تصل إلى الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية، وهو الأمر الذي قد يعقد موقف نادي الهلال. تعرف من هنا عن سبب العقوبة وتفاصيلها

ما قصة أغلى حضن في العالم؟

نشر تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الغرامة الموقعة على الهلال.

كما نشر الحربي صورة لتغريدة سابقة لزميله الإعلامي فهد الروقي، الذي كان قد نشر صورة بين جيوفينكو وفهد بن نافل رئيس الهلال وهو يقوم بتوديعه بالأحضان، ليعلق عليها الروقي: "المغادرة بالأحضان سمة زرقاء، البيئة النقية تفرق".

وعلق الحربي ساخرًا: "البيئة النقية، قضية جيوفينكو، أغلى حضن بالتاريخ كلفهم رسميًا 4.5 مليون دولار، فعلًا البيئة النقية تفرق".

🔴 البيئة النقية#قضية_جيوفينكو

اغلى حضن بالتاريخ كلفهم رسمياً

4،5 مليون يورو

فعلاً البيئة النقية تفرق!! pic.twitter.com/xsXJiG2XHU — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) June 2, 2022

🔴 البيئة النقية#قضية_جيوفينكو

اغلى حضن بالتاريخ كلفهم رسمياً

4،5 مليون يورو

فعلاً البيئة النقية تفرق!! pic.twitter.com/xsXJiG2XHU — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) June 2, 2022

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