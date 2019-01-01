جيوفينكو جاهز لتعويض كارلوس إدواردو أمام القادسية

الهلال يلتقي مساء اليوم أمام نادي القادسية في إطار مباريات الجولة الـ20

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية جاهزية المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو للمشاركة في لقاء القادسية اليوم، التي يخوضها الهلال السعودي.

الهلال يلتقي مساء اليوم أمام نادي القادسية في إطار مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب الإيطالي أصبح جاهزاً لتعويض غياب البرازيلي كارلوس إدواردو عن مباراة القادسية التي سيغيبها بقرار انضباطي، بسبب عنفه في مباراة الباطن في الجولة الماضية.

الهلال بدون خسارة أمام القادسية في تاريخ دوري المحترفين السعودي

وكان اللاعب قد تعاقد مع اللاعب الإيطالي قادماً من نادي تورنتو الكندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتنتظر جماهير الزعيم الظهور الأول للاعب، نظراً لقيمته الفنية المميزة، بجانب امتلاكه خبرات كبيرة في اللعب، نظراً للتواجد في أكثر من نادي من قبل، أبرزهم يوفنتوس الإيطالي.