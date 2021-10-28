"جيوفينكو أفضل من بيريرا لأنه لاعب كسول"

جيوفينكو رحل عن الهلال من أجل بيريرا

انتقد فهد الهريفي نجم نادي النصر، المستوى الذي ظهر به البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، مشيرًا إلى أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي رحل عن الزعيم مؤخرًا أفضل منه.

الهلال ضم بيريرا من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة كلفت خزينة الزعيم حوالي 17.5 مليون يورو.

الهريفي رد على أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي سأله عن رأيه في بيريرا، ومقارنته مع جيوفينكو، مؤكدًا على أنه يرى أن الأخير أفضل من اللاعب البرازيلي.

المتابع قال: "أبو سطام أسعد الله صباحك، بسألك رأيك في مستوى المحترف البرازيلي بيريرا؟ بالنسبة لي هو لم يعوض ربع مستوى جيوفينكو، وحتى اللحظة مجرد مقلب".

لاعب النصر السابق رد على المتابع قائلًا: "أتفق وراح يصير مصيره مثله، جيوفينكو أفضل منه كثيرًا، وما لقى نفسه، بسبب أن أكثر من لاعب يأخذ من وظائف مركزه، مرة الشهراني يزورق ومرة سالم يقاطع ويدخل على مركزه، ومرة البريك شغال في مناطق خطره".

فهد الهريفي واصل حديثه عن ماتيوس بيريرا قائلًا: "لو كان بيريرا في نادي يناسبه كان برز أكثر، بيريرا لاعب كسل لا يبحث عن البروز والظهور كنجم".

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وأعلن الهلال عن إنهاء العقد بالتراضي مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من أجل تسجيل بيريرا بدلًا منه في قائمة الفريق للموسم الحالي 2021-2022.