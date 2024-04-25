جينيس توثق كارثة العين.. رقم الهلال التاريخي يتحول إلى كابوس!

سلسلة الهلال تتوقف عند الكارثة الآسيوية..

"12 مارس 2024".. تاريخ لا يُنسى لعشاق نادي الهلال؛ هو اليوم الذي حققت فيه كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، إنجازًا خالدًا في تاريخ كرة القدم العالمية، كصاحب أكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية.

وانفرد الهلال بالرقم العالمي، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2-0)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتجاوز رقم ذا نيو ساينتس الويلزي، ويصل إلى 28 انتصارًا متتاليًا، وتم توثيق الرقم التاريخي عبر موسوعة جينيس.

ورغم توسيع الرقم القياسي، إلا أن موسوعة جينيس لم تجرِ تحديثًا حول انتصارات الهلال، في انتظار توقف السلسلة، حتى خسر الهلال أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتم توثيق الرقم الجديد (34 مباراة)، وذكر رباعية العين في تقرير الرقم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم فوز الهلال على العين في مباراة الإياب بنتيجة (2-1)، إلا أن هذا الفوز لم يشفع في خروج سالم الدوسري ورفاقه من دوري الأبطال، لتظل واقعة الذهاب أليمة على قلوب عشاق الأزرق، بعد توقف السلسلة ووداع البطولة.

وذكرت الموسوعة العالمية بأن 11 أبريل هو تاريخ آخر انتصار للهلال في سلسلته التاريخية، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (4-1)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وحقق الهلال 34 فوزًا متتاليًا في الفترة بين 25 سبتمبر 2023 و11 أبريل 2024، كما توج الأزرق بلقب كأس السوبر السعودي، ويتزعم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة من 27 مباراة، فيما يستعد لمواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.