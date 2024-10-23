"منافقون ونخضع أمام الأموال" .. جيمي كاراجر يقتحم خلاف انضمام يورجن كلوب لريد بول

الجدل لا يزال قائمًا في ظل تعرض كلوب لهجوم جم بعد خطوة ريد بول..

اقتحم جيمي كاراجر؛ أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، الخلاف الدائر حول تعاقد شركة ريد بول الألمانية مع المدرب الألماني يورجن كلوب، معتبرًا أن النفاق أصبح يسيطر على الوضع العام.

الألماني رحل عن تدريب ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، وبينما أكد أنه لن يعود للعمل في التدريب مرة أخرى قبل أقل من عام، فاجأ الجميع بعمله مع ريد بول، التي تضم أندية لايبزيج، ريد بول يالزبورج، نيويورك ريد بولز وغيرها من الأندية، كرئيسًا لكرة القدم (تطوير طرق التدريب واللعب واستكشاف المواهب الشابة).

تلك الخطوة عرضت كلوب للكثير من الانتقادات، خاصةً من جماهير الأندية التي سبق تدريبها في المانيا كماينز وبوروسيا دورتموند.

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لكن كاراجر دافع عن كلوب بقوة، مؤكدًا أن أي شخص مكانه سيقبل طالما عُرض عليه أموال كثيرة.

وقال أسطورة الريدز خلال تصريحاته لشبكة "سي بي إس": "أرى أن الانتقادات التي يتعرض لها كلوب مجرد هراء، هو نوع خاص من المدربين، رجل من قلب الشعب، أنا أفهم الحال الذي عليه ريد بول في ألمانيا، هو مختلف تمامًا عما يعتقد البعض، لكن في الوقت نفسه يجب على كلوب أن يلتزم بالمُثل العليا لجماهير ماينز ودورتموند طوال حياته".

وأضاف: "نحن جميعًا منافقون، بصراحة جميعنا لديه وجهات نظر حول أشياء معينة، لكن إذا عُرض علينا ما يكفي من المال، سنقبل، وكلوب ليس مدرب ريد بول، إنما مشرف فقط، إنه يتحدث مع المسؤولين ويذهب إلى الاجتماعات ويحصل على الكثير من المال".

كاراجير تابع: "إذا كان جمهور ماينز ودورتموند ضد نموذج ريد بول، فلماذا قبلوا بشراء الأخير لإرلينج هالاند منهم؟، لماذا تعاقدتم على أديمي إذا كنتم ضده؟!، على هذا الحال كان من المفترض ألا يشتروا أو يبيعوا لاعبين لهم، لقد ظفروا من ريد بول على أفضل مهاجم في العالم (هالاند) ثم باعوه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني إلى سيتي وكان ذلك جيدًا".

واستكمل: "أسلوب لعب كلوب لكرة القدم متطابق تمامًا مع نموذج ريد بول، فقد اشترى ليفربول لاعبين من هناك لفترة طويلة ككوناتي، مينامينو، ماني، زوبوسلاي وغيرهم، كلوب يكن احترامًا كبيرًا للطريقة التي يدار بها ريد بول، أعتقد إنه ذاهب إلى هناك ولتقاضي الكثير من المال ومنحهم من خبراته، لكنه سيتعلم أشياء أيضًا يمكنه الاستفادة منها في خطوته التالية".

الدولي الإنجليزي السابق اختتم: "أعرف أن الكثير من الناس في ألمانيا لا يحبون نموذج ريد بول، لكنني أحبه، هم يمنحون الشباب فرصة ويحصلون على جواهر (مواهب) ويصقلونها ويبيعونها كألماس، وسوف تسير على خطاهم عديد الأندية".