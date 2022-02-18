جيمي بيوني-جيتينز: مشروع "سانشو" الجديد في بوروسيا دورتموند

بالنظر إلى نجاح كل من جادون سانشو وجود بيلينجهام، لن تكون مفاجأة أن يواصل بوروسيا دورتموند التعاقد مع نجوم إنجليز شباب لمحاولة الحصول على نجمهم الصاعد التالي.

الجناح جيمي بيوني جيتينز يصبح الآن على وشك أن يكون النجم الإنجليزي التالي بملعب سيجنال إيدونا بارك.

جناح يتمتع بالمهارة والديناميكية، رحلته تتشابه كثيرًا مع رحلة سانشو، وهو ما يعتبره جيتينز البالغ من العمر 17 عامًا، مصدرًا للإلهام له.

تم رصد كلاهما من قبل كشافة مانشستر سيتي أثناء اللعب مع أندية أصغر في ضواحي لندن - بينوي في ريدينج وسانشو في واتفورد - قبل أن يبتعد كلاهما في وقت لاحق عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ويغتنمان الفرصة لتعزيز مسيرتهما في ألمانيا.

حتى نفس الوكيل، كما يتشابهان في صفات كثيرة بكرة القدم، التحكم الوثيق، والثقة بالنفس، والمراوغة، والقدرة على عزل المدافعين والتغلب عليهم.

عناوين "سانشو الجديدة" تكتب نفسها عمليًا، لكن هل يمتلك بينوي ما يلزم لتكرار نجاح نجم مانشستر يونايتد الحالي؟

بدأت التوقعات بشأن بينوي تنمو في صيف 2021 عندما بدأ التدرب مع الفريق الأول لدورتموند، حتى أنه تم اختياره كبديل في مباراة ودية ضد أتلتيك بيلباو.

لسوء حظه، عندما شارك في الشوط الثاني تعرض لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر.

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لكنه استعاد عافيته بشكل رائع بعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر، حيث سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات تنافسية لفريق دورتموند تحت 19 عامًا، بما في ذلك أربعة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب، ساعد خلالهم فريقه في التأهل لدور الـ16.

قال مايك تولبيرج مدرب دورتموند تحت 19 سنة لجول وشبوكس "لديه بالتأكيد الموهبة ليصبح جزءًا من الفريق الأول بالمستقبل، لا نريد إبطائه ولا يمكننا ذلك".

كما تابع "إنه ذكي للغاية وناضج ويعمل بجد. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن يستعيد لياقته أولاً".

وواصل "اتفقنا في قسم الشباب مع الفريق الأول على تطويره، سيستغرق الأمر بعض الوقت بالتأكيد، لكن إن سارت الأمور، فبالتأكيد سينتهي به المطاف بالفريق الأول عاجلًا أو آجلًا".

لن يكون أداء بينوي مفاجئًا لأندية إنجلترا التي عرفته جيدًا قبل الانتقال إلى ألمانيأ.

كان تشيلسي مهتمًا بالتعاقد معه وهو في التاسعة من عمره، لكنه بقيّ مع ريدينج حتى أظهر آرسنال ومانشستر سيتي اهتمامًا، وتوجه في النهاية إلى الأخير.

ترك بيوني انطباعًا إيجابيًا في سنواته مع مانشستر سيتي، حيث صنفه النادي على أنه أحد أكثر اللاعبين المتوقع لهم الكثير مستقبلًا.

لقد لعب بانتظام فوق سنه، وظهر لأول مرة مع فريق تحت 18 عامًا بعد فترة وجيزة من عيد ميلاده الخامس عشر في مباراة سجل فيها أهدافًا لفريق السيتي، الذي كان به لاعبين شباب جميعهم لعبوا للفريق الأول فيما بعد.

قال توم جوي ، الذي يعمل مدربًا للقوة والتكيف مع بعض الشباب الأكثر موهبة في إنجلترا لجول "عملت مع الكثير من اللاعبين، وهو (بينوي) أكثر اللاعبين الموهبين الذي تعاملت معهم إلى حد كبير، إنه مثل أخي الصغير".

الكشافة الأوروبيون يحافظون على متابعة مواهب مانشستر سيتي، وقد أقنع دورتموند في النهاية بينوي-جيتنز بالانضمام إليهم في سبتمبر 2020، ودفع للمدينة رسوم تعويض غير معلنة.

أشاد المدير الرياضي مايكل زورك بقسم الكشافة عند إزاحة الستار عن صفقة بينوي، حتى وإن حاول تقليل التوقعات بشأن المراهق.

مثل سانشو في أيامه الأولى في دورتموند، يحتاج صنع القرار في بينوي-جيتنز إلى التحسن، لكن ذلك سيأتي مع الخبرة.

يُضيف مدربه توليبرج "إنه رائع ليس فقط في موقف واحد ضد واحد، بل حتى في موقف واحد ضد اثنين، لا يمكن إيقافه تقريبًا".

واستطرد "جيمي يكاد يكون أسرع مع الكرة منه بدونها. إنه قوي بكلتا قدميه وليس عليه أن ينظر إلى الكرة. سرعته الوحشية وتحكمه في الكرة هي أسلحته".

"بحركات جسده ومهاراته، يبدو أنه يلعب كرة السلة على ملعب كرة القدم!"

وأتم "إنه قوي للغاية في اللمسة الأخيرة ولديه استعداد للتعلم، إنه يعمل بجد وقد تحسنت مهاراته الدفاعية بشكل ملحوظ في فترة زمنية قصيرة جدًا".

مع توقعات رحيل إرلينج هالاند هذا الصيف، سيستمر مصنع دورتموند في إنتاج المواهب، تمامًا كما فعل بإنتاج سانشو بدلًا من كريستيان بوليسيتش لدى مغادرة الأخير تجاه تشيلسي.

ويبدو أن بينوي- جيتنز، في طريقه ليصبح موهبة إنجليزية كبرى صُقلت على أراضي الراين والرور.