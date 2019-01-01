جيسي لينجارد يتوعد ليفربول بالانتقام إيابًا

نجم مانشستر يونايتد لينجارد يتحدث حول مواجهة ليفربول ويتوعد بالانتقام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الإنجليزي جيسي لينجارد حول أهمية مواجهة الإياب أمام ليفربول، حيث أكد على ضرورة الفوز بها انتقامًا لما حدث في مباراة الذهاب.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط ذهابًا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أنفيلد، في مباراة تسببت في إقالة المدرب جوزيه مورينيو.

وحول ذلك، قال لينجارد إن التغيير الذي طرأ عليه الفريق مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار يجعل الجميع في مانشستر متفائل بخصوص ما هو آت.

وأضاف لينجارد: "الفوز على ليفربول سيكون بمثابة شيء كبير نظرًا لقيمة المباراة تاريخيًا، ونظرًا إلى الخسارة التي تلقيناها أمامهم في الدور الأول.

وتابع: "نسعى للتقدم أكثر على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في كافة البطولات التي نشارك بها، ولذلك فإن كل مباراة نلعبها ستكون بمثابة نهائي"

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية من أصل 8 مباريات لعبها مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.