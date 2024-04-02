جيسوس ينتقد محترف الهلال .. ويقلل من أهمية السوبر قبل مواجهة النصر

الهلال يستعد لمرحلة الحسم في الموسم الحالي..

SHAHID

انتقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير لفني لنادي الهلال، أداء أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز على الأخدود، مساء يوم الثلاثاء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (3-0) على الأخدود، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جيسوس أكد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأخدود، على أن الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، يقدّم مستوى أقل من المأمول منه بكثير.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف المدير الفني البرتغالي: "لودي.. لم يقدّم المستوى الذي دفعنا للتعاقد معه؛ ولكننا نؤمن بإمكانياته الفنية الكبيرة، وننتظر أن يتحسن في المستقبل".

وعلى جانب آخر.. قلل المدرب المخضرم، من السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ وهما البطولتين اللذين صعدا فيهما الفريق الأول، إلى دور نصف النهائي.

وأشار جورج جيسوس، إلى أن الأولوية في جميع أنحاء العالم؛ تكون لمسابقة الدوري المحلي، ثم البطولة القارية؛ قائلًا: "لذلك.. هدف الزعيم الهلالي الأول، التتويج بلقبي دوري روشن وأبطال آسيا".

وتابع جيسوس: "لكننا على الرغم من ذلك؛ سنقاتل على كل الألقاب، وسنحاول التتويج أيضًا بالسوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين".

ويلتقي الهلال مع النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 8 أبريل 2024؛ بينما تنتظره مواجهة كبرى أمام نادي الاتحاد، في المربع الذهبي بمسابقة كأس الملك.

وأعرب المدير الفني لنادي الهلال، عن حزنه الكبير لخسارة الثنائي البرازيلي نيمار جونيور والصربي أليكساندر ميتروفيتش، لافتًا إلى أنه مع الأول، كان الفريق سيكون أقوى بكثير، وبغياب الثاني تصعبت المهمة الهجومية؛ لكنه سيعمل على إيجاد أفضل توليفة.

SHAHID