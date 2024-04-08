"جيسوس يلعب كرة قدم شريرة".. نصيحة "العضلات" إلى النصر من أجل هزيمة الهلال!

الهلال يواجه النصر في قمة كأس الدرعية للسوبر السعودي

وصف الناقد الرياضي تركي السهلي، البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بأنه مدرب شرير، كاشفًا عن الطريقة المثلى لإيقاف المدرب وإنهاء سلسلة الانتصارات التاريخية.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، في قمة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، مساء اليوم.

وقال السهلي، عبر فضائية أبوظبي الرياضية، "جيسوس يعتمد بالدرجة الأولى على الجانب البدني، الهلال فريق عضلات أكثر من الجانب الفني، جيسوس يقدم كرة قدم شريرة، وفيها جانب شر".

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وأضاف "عندما تأتي مباريات الهلال، وخاصة التنافسية، تجد سافيتش يضرب وكذلك ميتروفيتش، يخرجون المنافسين من طورهم، ويبعدونهم عن الملعب، ويلعبون على الركل والرفس وبعض الألفاظ، هناك مدربون يعتمدون على هذه المدرسة، وأي فريق يفوز على الهلال، يجب أن يكون أكثر شرًا ويمتلك قوة عضلية قبل المواجهة".

وكان جيسوس قد أعرب عن فخره بسلسلة انتصارات الهلال التاريخية، التي بلغت 32 فوزًا على التوالي، كرقم قياسي عالمي، بينما أوضح أن الرقم سيتوقف يومًا ما، ويتمنى ألا يكون في لقاء النصر، علمًا بأنه في حالة التعادل، يحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، دون لعب شوطين إضافيين، ليتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، ويواجه المتأهل من الاتحاد (حامل اللقب) والوحدة.