جيسوس يكشف سر إشارته المثيرة لجماهير الهلال .. ويؤكد: الشهري طلب عدم اللعب أساسيًا ضد العين

الهلال خسر لأول مرة بعد 34 انتصارًا متتاليًا..

تعهد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بالعودة في النتيجة أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال يستضيف على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض، مساء يوم الثلاثاء القادم، غريمه العين، في إياب نصف النهائي الآسيوي؛ بعد أن خسر "ذهابًا" في الإمارات، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الهلال غير معتاد على الخسارة.. غريب أن نستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة؛ منهم ثلاثية من ركلات الجزاء".

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أنه سيجلس مع لاعبيه؛ لمعرفة سبب الأخطاء المتكررة التي أدت إلى استقبال 4 أهداف منهم 3 ركلات جزائية، والعمل على تصحيحها.

وعن سر عدم البدء بالنجم الدولي صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، رغم غياب الصربي أليكساندر ميتروفيتش بسبب الإصابة؛ رد جيسوس: "هو من طلب ذلك".

وكشف جورج جيسوس، عن أن الشهري أخبره قبل مواجهة العين، أنه يستطيع لعب 30 دقيقة فقط، في حال احتاج إليه الفريق، في المباراة.

وأضاف: "منذ إصابة الشهري الأخيرة، لم يتمرن معنا ضمن المجموعة؛ لذلك لم يلعب أساسيًا.. كان يضع الثلج اليوم، على موقع إصابته".

وبخصوص إشارته المثيرة إلى الجماهير الهلالية.. أوضح جيسوس، أنه يقصد منها أن هناك مباراة "إياب"، يستطيع الفريق العودة فيها بالنتيجة، وأنه كان يرغب في تشجيعهم على الحضور بقوة؛ لمساندة اللاعبين.