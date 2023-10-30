جيسوس يبرر مخاطرته أمام الحزم .. ويؤكد: نجوم الهلال بإمكانهم اللعب "معصوبي العيون"

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على الحزم

برر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قراره الخطير في مباراة الحزم، مساء اليوم الإثنين.

الهلال فاز (3-0) على الحزم؛ ليحجز بطاقة التأهل بشكل رسمي، إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نعم.. اتخذت مخاطرة كبيرة، بإشراك عدد من البدلاء، أمام الحزم".

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وكشف المدير الفني البرتغالي، عن أنه اضطر لاتخاذ هذه المخاطرة؛ بسبب إرهاق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، والذين لم يخوضوا عملية "الاسترجاع".

وعن أداء فريقه.. أعرب عن سعادته الكبيرة، بسلسلة الانتصارات المتتالية في مختلف المسابقات؛ قائلًا: "لكننا لم نصل إلى أفضل مستوى.. هناك مجال للتحسن".

وأشار جورج جيسوس، إلى أن التجانس أصبح رائعًا بين نجوم الزعيم الهلالي الآن؛ حيث بإمكانهم اللعب وهم "معصوبي العيون"؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، إلى جانب صعوده لربع نهائي الكأس.