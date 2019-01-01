جيسوس : لا أعمل من أجل المال فقط وموقفي مع الهلال خير دليل

كنت قادرًا على الاستمرار مع الهلال

ماجد جزر

علق المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي السابق وفلامنجو البرازيلي الحالي على حقيقة البحث عن العروض صاحبة القيمة المالية المرتفعة.

جيسوس نفى في تصريحاته لأحدى الصحف البرازيلية أن يكون هدفه هو جمع المال فقط من العمل في التدريب، ضاربًا المثل بتجربته مع نادي الهلال.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته لـ "فوكس سبورتس" البرازيلية أنه لو كان هدفه جمع الأموال كان بإمكانه الاستمرار في قيادة الهلال.

وأضاف البرتغال : "كنت قادرًا على الاستمرار مع الهلال، ولم أحُب العمل في منطقة الشرق الأوسط، إذا كان الأمر يتعلق بالمال".

وردًا على قبول العمل بنادي فلامنجو قال : "وكيلي عبر لي عن رفضه العمل في البرازيل، لكنني اخترت قيادة النادي لأنني أبحث دائما عن الألقاب ولا شيء سوى الانتصارات".

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يُذكر أن جيسوس أمتلك العديد من العروض عقب رحيله عن الهلال في الدوريات العربية إلا أنه رفض جميع هذه العروض.