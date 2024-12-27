"عليهم أن يشعروا بالسعادة مثلي" .. طلب غريب من مدرب العراق للاعبيه قبل مواجهة المنتخب السعودي!

المدير الفني للعراق يتغنى بقوة السعودية

أكد جيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، على أنه يشعر بالسعادة قبل مواجهة المنتخب السعودي، موجهًا طلبًا للاعبيه حتى يشعروا بالسعادة مثله!

ويواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة بالكويت.

وقال مدرب العراق بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية: "كل الفرق تعاني وتمر بفترات صعبة، ونملك غيابات بالفريق وبعض اللاعبين مرهقين والبعض مرضى، ولكن لا أحب الأعذار، وسنفعل ما نستطيع أمام واحد من أفضل منتخبات القارة إن لم يكن الأفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحب اللعب تحت الضغط، وأمامنا فرصة واحدة للصعود، وسنحاول الفوز بالمباراة، ونعد الجماهير العراقية بتقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز غداً".

وواصل: "يجب على اللاعبين أن يتعلموا العيش في هذا الضغط دون تأثير، وأنا لا أملك حساب في إنستجرام وأشعر بالسعادة، وأتمنى أن يفعل اللاعبين ذلك ومتابعة الحياة دون ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي".

واختتم كاساس تصريحاته قائلًا: "لست بحاجة لاستخدام اللاعبين الذين يلعبون بدوري روشن السعودي لمعرفة لاعبي الأخضر، لأنني أمتلك في طاقمي 7 أشخاص يحللون كل شيء، وكل شخص لديه مهام، ولذلك نعرف كل شيء عن المنتخب السعودي".