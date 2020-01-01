جيسوس: بنفيكا لا يشبه برشلونة لأنهم لا يملكون أي شيء

بعد البداية المميزة للموسم على المستوى المحلي والقاري

رفض جورج جيسوس مدرب بنفيكا، مقارنة فريقه بنظيره الإسباني برشلونة، حيث أكد أن فريق المدرب رونالد كومان ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي.

برشلونة نجح مؤخراً في الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الآخر فاز بنفيكا على ستاندارد لييج البلجيكي بثلاثية دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، لتتم مقارنته بالفريق الحالي لبرشلونة.

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وقال جيسوس عن هذه المقارنة:"لن أقول أننا مثل برشلونة الآن، لأنني لا أريد أن نصبح مثلهم في وضعهم الحالي".

وأضاف:"ربما نشبه برشلونة بمستواه منذ سنوات قليلة، ولكن الفريق الحالي لا يمتلك أي شيء".

وتابع:"لا أريد أن نلعب بنفس الطريقة التي يلعبون بها، ولست مهتماً بكل أمانة، نحن لدينا الفكرة الخاصة عن اللعبة ونتمتع بثقة كبيرة".

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يذكر أن بنفيكا يتمتع ببداية مميزة للموسم، حيث حقق 5 انتصارات في 5 مباريات بالدوري البرتغالي، وانتصر في مباراتين بالدوري الأوروبي.