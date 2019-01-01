جيسوس: الهلال يستطيع الفوز بالدوري البرتغالي

المدرب السابق للهلال يُشيد جدًا بالفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي أن الفريق يستطيع أن يُتوج بطلًا للبرتغال حال لعب في الدوري البرتغالي.

وتوجه جيسوس إلى السعودية مجددًا للإشراف على إنشاء أكاديمية خاصة لتنمية المواهب السعودية، وقد تحدث للصحفيين قبل سفره مشيدًا بالزعيم السعودي ومتحدثًا عن علاقته مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر.

إذ قال "فيتوريا لعب 3 مباريات حين كنت هناك، حين جاء كان خلفنا بـ3 نقاط وقد خسر أمام فريق بيدرو إيمانويل وأصبح بعدنا بـ6 نقاط. فريق الهلال الذي بنيناه هناك قوي جدًا، أنا على قناعة بأنه سيُصبح بطلًا لو لعب في الدوري البرتغالي".

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أضاف حول المنافسة على لقب الدوري السعودي "لا أظن أن الهلال سيفقد نقاطًا، لم يخسر معي سوى مباراة واحدة والسبب كان وجود 11 لاعبًا مع منتخبات بلادهم. ما هو محل شك هو مباراة الديربي ضد النصر في 28 مارس".

أتم "سأحيي روي فيتوريا هناك، أنا وهو نسكن في نفس المجمع السكني وسأعيش هناك مجددًا. الصراع بيننا يبقى في الملعب فقط".