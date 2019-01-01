تركي آل الشيخ يتراجع عن قرار الرحيل عن الاتحاد العربي

الرئيس يُعلن استمراره في مهامه حتى 2021

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تراجع تركي آل الشيخ عن قرار استقالته من رئاسة الاتحاد العربي، مقررًا مواصلة مهامه حتى نهاية فترته عام 2021.

واتخذ ذلك القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الخاصة بالاتحاد العربي اليوم في الرياض، إذ شهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة للمستشار تركي آل الشيخ بالاستمرار في منصبه وهو ما وافق عليه رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وقد أعلن آل الشيخ استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية وتمنى استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.

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وأكد الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن رئيسه أعلن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، وكذلك عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وشهد الاجتماع كذلك اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

وأخيرًا تم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي تقريرًا موسعًا عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.