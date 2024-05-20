"جيسوس اختلف مع الهلال" .. كواليس مثيرة في تجديد العقد وموعد الإعلان الرسمي!

متى يعلن الهلال عن تجديد عقد جورج جيسوس؟

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أصبح نادي الهلال، قريبًا من الإعلان عن تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، حيث يستعد الزعيم لخوض خمس بطولات مختلفة في موسم 2024-2025.

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وتمكن جيسوس من كتابة رقم قياسي مع الهلال، في موسوعة جينيس، حيث سجل 34 فوزًا متتاليًا في كافة البطولات، ليصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، كما قاد الأزرق للتتويج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولا تزال كواليس العقد الجديد بين الهلال والمدرب جورج جيسوس، تشهد الكثير من الجدل؛ حيث أفاد الإعلامي برونو أندرادي بأن الطرفين لا يزالان في مرحلة الاتفاق، وقد يتم الإعلان رسميًا عن تجديد العقد يوم الجمعة المقبلة، وذلك رغم تأكيد الإعلامي أحمد العجلان أن الاتفاق تم بالفعل، وفي انتظار الإعلان عن الصفقة.

وأضاف أندرادي أن مفاوضات التجديد شهدت نقطة خلاف بين الطرفين، حول مدة العقد الجديد؛ حيث يرغب الهلال في التجديد لمدة موسمين، حتى يونيو 2026، فيما يُفضل جيسوس التجديد لموسم واحد، حتى يونيو 2025، إلا أن الطرفين متفقان على الجزء المالي.

ووضع جيسوس أولوية مع الهلال، بعد تجديد عقده، وهو التتويج بلقب دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، والذي يشهد إطلاق النسخة الأولى من البطولة بعد تطويرها، حيث تشهد مشاركة 24 فريقًا من النخبة في القارة.

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وفي هذا السياق، ذكر "الميدان الرياضي" أن الهلال سيعلن رسميًا عن تجديد عقد جورج جيسوس، عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه النصر في ختام الموسم، فيما يُنتظر الإعلان عن موعد المباراة النهائية من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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