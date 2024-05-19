"لا تقلق بشأن عقدك بعد الآن" .. الهلال يحضّر لإعلان بقاء جورج جيسوس!

بعدما كتب التاريخ على مقاعد بدلاء الهلال في موسم 2023-2024..

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أصبح نادي الهلال بصدد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

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المدرب البرتغالي الذي قاد الهلال لتحقيق رقم قياسي عالمي هذا الموسم، في عدد الانتصارات المتتالية، برصيد 34 مباراة، أكد في أكثر من مناسبة أن عقده يقترب من نهايته مع الهلال، تزامنًا مع نهاية شهر مايو الجاري، فيما تواجد محامي المدرب في الرياض، خلال الأيام الماضية، من أجل التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن تجديد العقد.

وذكر الإعلامي أحمد العجلان، أن الهلال نجح في تجديد عقد مدربه جيسوس، وتم توقيع الأوراق بين المدرب ورئيس النادي فهد بن نافل اليوم.

وفي هذا السياق، ذكر خبير الانتقالات العالمية رودي جاليتي، أن عقد جيسوس الجديد مع الهلال سيكون لمدة موسمين، وينتهي في يونيو 2026.

وتولى جيسوس قيادة الهلال في مطلع الموسم الجاري، مستهلًا ولايته الثانية مع الزعيم، ليقوده لموسم تاريخي، حصد خلاله ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي بنظيره النصر في ختام الموسم، فيما فاز بفضية كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل بداية الموسم.

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ولم يتلق الهلال سوى خسارة وحيدة منذ انطلاق موسم 2023-2024، أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ورغم فوز الزعيم في مباراة الإياب بنتيجة (2-1)، إلا أن هذا الفوز لم يشفع في بقاء الهلال الذي ودع البطولة الآسيوية.

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