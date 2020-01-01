فرنسا

جيرو: قضايا الابتزاز الجنسي لبنزيما خلقت فوضى في فرنسا

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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France Serbia 07092015 Giroud Benzema
Getty Images
أوليفييه جيرو يتحدث عن علاقته بكريم بنزيما وقضية الابتزاز الجنسي لفالبوينا

يعتقد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو أن جميع القصص المحيطة بنجم ريال مدريد كريم بنزيما قد أحدثت فوضى كبيرة داخل جدران منتخب فرنسا

وكان بنزيما قد استبعد من المنتخب الفرنسي منذ فترة ما قبل يورو 2016 وحتى الآن بسبب اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب بشريط جنسي. 

بنزيما تورّط رفقة أصدقائه بابتزاز فالبوينا من أجل الحصول على 90 ألف يورو، ولكن الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد يؤكد أن الأمر عنصرية ليس إلا. 

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    وحول ذلك، قال جيرو إن ما حدث مع بنزيما والقضايا التي دخل فيها تسببت في فوضى كبيرة داخل منتخب فرنسا لفترة استمرت طويلًا. 

    وأضاف جيرو في مقابلة أذيعت مساء الثلاثاء في قناة آر إم سي: "من الواضح أنه شيء مؤسف للغاية، لأن كريم لا يزال لاعبًا مثيرًا للإعجاب بسبب إمكانياته المميزة" 

    وتابع: "بالنسبة لي لم أختلف معه أبدًا، على عكس كل ما يقال، لطالما كان لدي تفاهم جيد معه وعلاقة ودية، الكثير من الاحترام المتبادل، على الأقل مني تجاهه"

    وأردف: "أعتقد أنه من المؤسف أن كل ما حدث هو نوع من الفوضى، لكن علينا الآن المضي قدمًا والنظر إلى المستقبل ومصلحة منتخب بلادنا" 

    وأكمل: "واصلت إثبات أنني أستحق مكاني وأن هذا التنافس المفترض مع كريم تم اختلاقه من قبل بعض الناس، لم يكن لدي أي علاقة به، نحن فقط نلعب نفس المركز"

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    يذكر أن كريم بنزيما قد قدم أداء مميزًا مع ريال مدريد ولكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أكد في أكثر من مرة أن علاقة كريم مع المنتخب انتهت للأبد. 

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