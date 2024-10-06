بعد إهدار بلباو 3 ركلات جزاء أمام جيرونا .. إينياكي ويليامز: أنا المسؤول عما حدث!

خسارة درامية للفريق الباسكي

أبدى إينياكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو استياءه الكبير من الخسارة أمام جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني اليوم الأحد، خاصة في ظل إهدار فريقه لـ3 ركلات جزاء خلال اللقاء.

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باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا فرض نفسه نجمًا على الملعب بتصديه لـ3 ركلات جزاء من نجوم بلباو، البداية كانت بتصديه لتسديدة أليكس بيرينجير التي لو سجلت لكسرت التعادل السلبي بين الفريقين، وقد تقدم بعدها أصحاب ملعب مونتيليفي بالهدف الأول بواسطة ياسر أسبيرييا، وبعدها بدقيقتين تعادل الضوف بهدف أوهيان سانسيت لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لبلباو عند الدقيقة الـ54 وقد تقدم ويليامز لتسديدها لكن الحارس تصدى له، إلا أن الحكم طلب إعادة الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والمفاجأة كانت بتصدي جازانيجا مجددًا وإيقافه لتسديدة أندير هيريرا.



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ولتكتمل دراما بلباو نجح جيرونا في خطف هدف الفوز الثمين عند الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، والمثير أنه جاء من ركلة جزاء نجح المخضرم كريستيان ستوناني في تسديدها.

ويليامز تحدث عقب المباراة محملًا نفسه مسؤولية ما حدث، بقوله لشبكة "دازون" "أعتقد أنه لا يوجد عذر. أهدرنا ثلاث ركلات جزاء، وهذا لا يمكن أن يحدث. أول شخص مسؤول عما حدث اليوم هو أنا".