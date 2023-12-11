مدرب جيرونا لا يستهدف لقب الليجا

أعرب مدرب جيرونا ميتشل سانشيز، عن سعادته بالفوز على برشلونة (4-2)، مساء الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال سانشير، في تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد تم إنقاذنا (من الهبوط)، بحصولنا على 41 نقطة، وصلنا إلى الرقم في وقت أقرب بكثير مما كنا نعتقد".

وأضاف: "لا نستهدف لقب الليجا، ولا أعرف ما إذا كنا في وضع يسمح لنا بالفوز بالدوري أم لا، لكن بوسعنا منافسة أي خصم".

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وزاد: "الضغط الذي يواجهه تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة) للفوز في كل مباراة، لا نملكه، وديناميكيتنا تساعدنا على مواصلة الاستمتاع".

وختم ميتشل: "لا أعرف ما إذا كان فريقنا يمكنه الصمود على مستوى برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو طوال الموسم".

ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة واستعاد صدارة الليجا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع بـ34 نقطة.