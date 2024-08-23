"هناك جانبان للقصة" .. رد سريع لجيناس على طرده من "بي بي سي" بسبب سلوكه!

رفض الخوض في التفاصيل

قرر جيرمان جيناس لاعب توتنهام السابق، ومقدم برنامج "ذا وان شو" عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الرد على قرار إقالته بسبب سلوكياته في العمل.

صاحب الـ41 سنة تم التخلي عنه وطرده من مواقع الويب الخاصة بالهيئة البريطانية، كما أنه لن يتم استضافته بعد الآن بأثر فوري، وذلك بسبب مزاعم حول رسائل نصية ومكالمات هاتفية أخرى غير لائقة.

وخلال مقابلة مع "توك سبورت نيوز" قال نجم إنجلترا السابق:"هناك جانبان لكل قصة".

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واضاف:"انا لست سعيدًا بهذا الوضع، سأتحدث مع المحامين بشأن هذا الأمر، هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي".

ورفض جيناس الدخول في تفاصيل حول طبيعة الشكوى المقدمة ضده وطبيعتها، حيث رفض الإجابة عندما سئل عما إذا كان اتخذ أي إجراءات قانونية بالفعل أم لا.

يذكر أن لاعب توتنهام وإنجلترا ونيوكاسل السابق، كان مرشحًا كبديل محتمل طويل المدى للنجم الإنجليزي جاري لينيكر لتقديم برنامج "مباراة اليوم" عبر "بي بي سي" ولكن هذا القرار يأتي لتدمير هذه الفكرة تمامًا.