"هذا الطفل لا يتعلم أبدًا".. جيرارد يفضح نقطة سوداء في صحيفة سوابق سفاح اليورو

"كاد يتسبب في كسر ساق لاعبنا"

تعرض ريان بورتوس، لاعب منتخب اسكتلندا، إلى عاصفة انتقادات شرسة، بعد تدخله العنيف على قدم لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، والذي طرد على إثره من مباراة ألمانيا واسكتلندا الافتتاحية في بطولة يورو 2024.

وكانت ألمانيا قد افتتحت مشوارها في أمم أوروبا بالفوز على اسكتلندا (5-1)، أمس الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأوروبية.

وفي طوفان الانتقادات الموجهة لبورتوس، أعادت الجماهير نشر تعليقات ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لرينجرز الاسكتلندي، والتي هاجم خلالها نفس اللاب قبل 3 سنوات بسبب موقف مشابه حيث تدخل بعنف على لاعب رينجرز جو أريبو، وطرد من الملعب.

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وفي حديثه للصحفيين بعد فوز رينجرز على هيبس في ديسمبر 2021، قال جيرارد: "إنه تدخل عنيف للغاية. تدخل كاد يتسبب في كسر ساق لاعبنا، كان على هذا الطفل فقط أن يلعب الكرة. لا أعرف السبب وراء ذلك".

وتساءل جيرارد: "هل هناك أي سبب وراء رغبته في الدخول بهذه النية؟، هذه هي المرة الثانية التي يفعل فيها ذلك ضدنا، لأنه فعل ذلك ضد لاسانا كوليبالي منذ وقت ليس ببعيد".

وتابع: "من الواضح أن هذا الطفل لا يتعلم وقد خذل مدربه وزملائه. لا يوجد مبرر للتدخل بهذه السرعة وبقدم مرفوعة إلى هذا الارتفاع، لا مكان لهذا العنف في ملاعب كرة القدم، تعلمت من تلك اللحظات الجنونية على مر السنين، لذا آمل أن يتعلم هذا الطفل".