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الدوري الأسكتلندي الممتاز

جيرارد يؤكد معاقبة مويلوس بعد الطرد الخامس في الموسم

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Getty Images
طرد لألفريدو موريلوس في ديربي أولد فيرم أمام سيلتك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي رينجرز، معاقبة الكولومبي الفريدو موريلوس بعد حصوله على اللطرد في مباراة سيلتك بديربي أولد فيرم في الدوري الاسكتلندي.

اللاعب خرج في الدقيقة 31 من المباراة لتصبح المرة الخامسة له خلال الموسم الجاري.

وقال جيرارد في تصريحات عقب المباراة: "سوف يتم التعامل مع طرد موريلوس داخليًا وسوف أوصى بمعاقبته ماديًا بخصم من راتبه يذهب إلى جمعية مكافحة سرطان الدم".

وتابع: "لقد وقفت بجواره كثيرًا ودافعت عنه في مواقف سابقة ولكن الأمر زاد عن حده ويجب معاقبة اللاعب".

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صاحب الـ 22 عامًا تعرض للطرد الخامس له خلال الموسم الجاري في جميع البطولات من بينها 3 مرات في الشوط الأول.

وأردف: "أعلم أنّ اللاعب تعرض لمحاولات استفزاز من الجمهور ولكن هذه الأمور عادية في مباريات الديربي وعليه التحكم في أعصابه".

واختتم: "لا ألوم جمهور سيلتك على الاحتفال والاستمتاع بالفوز في المباراة، لقد فعلنا الأمر ذاتها في الديربي السابق بعد الانتصار".

وبخسارة كتيبة جيرارد بهدفين لهدف، ينفرد سيلتك بالصدارة برصيد 73 نقطة ويبتعد عن رينجرز بفارق 13 نقطة.

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