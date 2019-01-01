جيرارد يؤكد معاقبة مويلوس بعد الطرد الخامس في الموسم

طرد لألفريدو موريلوس في ديربي أولد فيرم أمام سيلتك

أعلن ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي رينجرز، معاقبة الكولومبي الفريدو موريلوس بعد حصوله على اللطرد في مباراة سيلتك بديربي أولد فيرم في الدوري الاسكتلندي.

اللاعب خرج في الدقيقة 31 من المباراة لتصبح المرة الخامسة له خلال الموسم الجاري.

وقال جيرارد في تصريحات عقب المباراة: "سوف يتم التعامل مع طرد موريلوس داخليًا وسوف أوصى بمعاقبته ماديًا بخصم من راتبه يذهب إلى جمعية مكافحة سرطان الدم".

وتابع: "لقد وقفت بجواره كثيرًا ودافعت عنه في مواقف سابقة ولكن الأمر زاد عن حده ويجب معاقبة اللاعب".

أجواء ديربي جلاسجو! 🤩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/HIH0JCgOjz

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

صاحب الـ 22 عامًا تعرض للطرد الخامس له خلال الموسم الجاري في جميع البطولات من بينها 3 مرات في الشوط الأول.

وأردف: "أعلم أنّ اللاعب تعرض لمحاولات استفزاز من الجمهور ولكن هذه الأمور عادية في مباريات الديربي وعليه التحكم في أعصابه".

واختتم: "لا ألوم جمهور سيلتك على الاحتفال والاستمتاع بالفوز في المباراة، لقد فعلنا الأمر ذاتها في الديربي السابق بعد الانتصار".

وبخسارة كتيبة جيرارد بهدفين لهدف، ينفرد سيلتك بالصدارة برصيد 73 نقطة ويبتعد عن رينجرز بفارق 13 نقطة.