عاشق للبطاقات الحمراء - لاعب رينجرز يُطرد للمرة الخامسة في الموسم الحالي

طرد لألفريدو موريلوس في ديربي أولد فيرم أمام سيلتك

تحصل الكولومبي الفريدو موريلوس، مهاجم رينجرز، للطرد في مباراة سيلتك بديربي أولد فيرم في الدوري الاسكتلندي.

اللاعب خرج في الدقيقة 31 من المباراة لتصبح المرة الخامسة له خلال الموسم الجاري.

ورغم أنّ صاحب الـ 22 عامًا يلعب في مركز الهجوم، لكنّه تلقى 4 بطاقات حمراء سابقة من بينها 3 ضد فريق أبردين بجانب لقاء أمام أوفا في الدوري الأوروبي.

وجاءت 3 بطاقات حمراء له في الشوط الأول من أصل خمسة.

أجواء ديربي جلاسجو! 🤩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/HIH0JCgOjz — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وانتهى الشوط الأول في ديربي جلاسيكو بتقدم سيلتك بهدف نظيف جاء في الدقيقة 27 عن طريق أودسون أدواردو.

وفي حال انتهت بالمباراة بهذه النتيجة، ينفرد سيلتك بالصدارة برصيد 73 نقطة ويبتعد عن رينجرز بفارق 13 نقطة.