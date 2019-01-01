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الدوري الأسكتلندي الممتاز

عاشق للبطاقات الحمراء - لاعب رينجرز يُطرد للمرة الخامسة في الموسم الحالي

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Getty Images
طرد لألفريدو موريلوس في ديربي أولد فيرم أمام سيلتك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحصل الكولومبي الفريدو موريلوس، مهاجم رينجرز، للطرد في مباراة سيلتك بديربي أولد فيرم في الدوري الاسكتلندي.

اللاعب خرج في الدقيقة 31 من المباراة لتصبح المرة الخامسة له خلال الموسم الجاري.

ورغم أنّ صاحب الـ 22 عامًا يلعب في مركز الهجوم، لكنّه تلقى 4 بطاقات حمراء سابقة من بينها 3 ضد فريق أبردين بجانب لقاء أمام أوفا في الدوري الأوروبي.

وجاءت 3 بطاقات حمراء له في الشوط الأول من أصل خمسة.

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وانتهى الشوط الأول في ديربي جلاسيكو بتقدم سيلتك بهدف نظيف جاء في الدقيقة 27 عن طريق أودسون أدواردو.

وفي حال انتهت بالمباراة بهذه النتيجة، ينفرد سيلتك بالصدارة برصيد 73 نقطة ويبتعد عن رينجرز بفارق 13 نقطة.

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