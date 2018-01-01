النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جيرارد عن مورينيو: أفضل من درب مانشستر بعد فيرجسون

التعليقات()
Getty Images
الإشادات تتواصل على المدرب البرتغالي بعد إقالته من مانشستر يونايتد بعد موسمين ونصف مع النادي الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد ستيفن جيرارد المدير الفني لرينجرز الاسكتلندي، بجوزيه مورينيو المدرب المقال من تدريب مانشستر يونايتد.

النادي الإنجليزي أعلن اليوم الثلاثاء، عن رحيل مورينيو بسبب سوء النتائج سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

جيرارد أحد أساطير ليفربول الغريم التقليدي ليونايتد، تعاطف مع المدرب البرتغالي بعد رحيله.

وقال جيرارد:"مورينيو مدرب رائع جداً وظل منافساً لنا لفترة طويلة، دائماً ما كان يحرص على الفوز".

وأضاف:"هدفه الأول كان الانتصار في أي مكان ذهب له وليس بحاجة لأحد للتحدث عن إنجازاته".

كيف تلقى مورينيو خبر إقالته وماذا يفعل مانشستر يونايتد بعد رحيله؟

وتابع:"لقد تمت إقالته ولكنه فاز معهم ببعض البطولات، كان المدرب الأفضل لمانشستر بعد رحيل السير أليكس فيرجسون".

ويبحث مانشستر في الوقت الحالي عن البديل الأنسب لمورينيو، وسط تكهنات حول تعيين لوران بلان، أنطونيو كونتي أو ماوريسيو بوتشيتينو.

الموضوع التالي:
لجنة الانضباط توقف حسين عبد الغني بسبب سلوك غير أخلاقي
الموضوع التالي:
إنفانتينو: ما تفعله قطر لمونديال 2022 لم أره يحدث في أوروبا أو أي كأس عالم سابق
الموضوع التالي:
إيمري: إقالة مورينيو.. ليست أخبار سعيدة!
الموضوع التالي:
نهائي كأس العالم للأندية 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
الموضوع التالي:
عين على الحكم - هل للعين ضربة جزاء وهدف صحيح ملغي أمام ريفر بليت؟
إغلاق