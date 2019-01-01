جيرارد: رينجرز يستطيع الفوز بالدوري والذهاب بعيدًا في اليوروباليج

ستيفين جيرارد يتحدث عن طموحات فريقه في الموسم الجديد قبل مواجهة سانت جوزيف في الدور التمهيدي لليوروباليج

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قال ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي جلاسجو رينجرز إنه يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على الفوز بالدوري والذهاب بيدًا في اليوروبا ليج الموسم المقبل.

وجاء حديث جيرارد على خلفية مؤتمره الصحفي قبل مواجهة الإياب بين رينجرز وسانت جوزيف ضمن منافسات الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي.

وخلال مؤتمره، أشاد ستيفن جيرارد بالعمل الجيد الذي قام به الفريق خلال الموسم المنصرم، مؤكدًا أن مجموعة اللاعبين المتواجدة في الفريق حاليًا يستطيعون تحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل.

وقال جيرارد: "أراهن في هذا الموسم على الفوز بالدوري الأسكتلندي، لدينا الافز من أجل القيام بهذا وتحقيق ذلك الإنجاز المحلي الذي لم نحققه في الموسم الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وأضاف: "على مستوى الدوري الأوروبي نتمنى الذهاب بعيدًا، ونتطلع إلى الظهور أوروبيًا بشكل إيجابي ونراهن أيضًا على قدرتنا على ذلك"

وتابع: "مباراة سانت جوزيف لن تكون نزهة وسنلعبها بقوة من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل، في كرة القدم لا شيء يحسم بناء على نتيجة مباراة الذهاب بالطبع"

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين جلاسجو رينجرز الأسكتلندي وفريق سانت جوزيف من جبل طارق قد انتهت بفوز فريق جيرارد بأربعة أهداف مقابل لا شيء.