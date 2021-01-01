جيرارد: توريس قام بتحطيم قلبي وسواريز كان مثل الحيوان المفترس

حاول إقناعه بالبقاء مع ليفربول

اعترف ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، بشعوره بالحزن الشديد بعد رحيل نجم الفريق فيرناندو توريس إلى تشيلسي.

توريس صدم عشاق الريدز في يناير 2011، بعدما قرر الرحيل عن النادي والانتقال لتشيلسي بصفقة وصلت قيمتها إلى 58.50 مليون يورو.

جيرارد كشف في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن المحاولات التي قام بها لمنع هذه الصفقة.

وقال أسطورة ليفربول:"للأسف لم ألعب مع توريس لفترة كافية، ذهب إلى تشيلسي وقام بتحطيم قلبي".

وتابع:"فعلت كل شيء لإقناعه بالبقاء وتحدثت معه هو ووكيله، لكنهما اتخذا القرار النهائي ولم يكن الأمر بيدي".

وأضاف:"شعرت بحالة من الإحباط لفترة طويلة، كنا نعمل بجد من أجل الاقتراب قدر المستطاع للفوز بالبطولات".

وأما عن اللعب بجوار لويس سواريز:"قابلت كل منهما في اللحظة المثالية، ربما كان الأمر أكثر ثباتًا مع توريس، أفضل سنواتي كانت بجواره، ولكن سواريز كان شرسًا مثل الحيوان المفترس".

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يذكر أن جيرارد يعمل حاليًا كمدرب لنادي رينجرز الاسكتلندي، وهناك تكهنات حول إمكانية تدريبه ليفربول في حالة رحيل الألماني يورجن كلوب.