جيراردو مارتينو يُعلن موقف ميسي من الظهور في افتتاحية الدوري الأمريكي

فترة تحضيرية أفسدتها الإصابات

كشف جيراردو مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن موقفه من إشراك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في افتتاحية الدوري المحلي.

ميسي عانى من إصابات عديدة أفسدت عليه الجولة التحضيرية للموسم الجديد، بالإضافة لإلغاء مباراتين وديتين للفريق في الصين.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلت تصريحات على لسان مارتينو وهو يؤكد أن ميسي سيكون جاهزًا للظهور في مواجهة سالت ليك القادمة، في الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الأمريكي يوم 22 فبراير الجاري.

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وأما بالنسبة للنجم الأوروجوياني لويس سواريز فمن المقرر أن يكون جاهزًا هو الآخر لخوض أول مباراة رسمية له مع ميسي منذ رحيلهما عن برشلونة.

ويطمح الثنائي في مساعدة إنتر ميامي على الظهور بشكل جيد في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الأمريكي، لمحو الصورة المحبطة التي ظهر بها الفريق الموسم الماضي، والتي تسببت في وداعه للمسابقة مبكرًا.

وكان ميسي قد تمكن من قيادة إنتر لتحقيق لقب كأس الدوري بعد انتقاله للفريق الصيف الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 في 14 مباراة بقميص الفريق بشكل عام.