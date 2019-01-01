جيجيز يشبه جيمس بكريستيانو رونالدو

هل يكون الويلزي جيمس خليفة رونالدو في مانشستر يونايتد؟

أشاد راين جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز ولاعب مانشستر يونايتد السابق، بدانييل جيمس لاعب الشياطين الحمر الحالي ومنتخب ويلز وشبهه بكريستيانو رونالدو.

وانضم جيمس صاحب الـ 22 عاماً، إلى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتألق بشكل ملحوظ بعد تسجيله أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات له في البريميرليج ليج.

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وقال جيجز في تصريحات صحفية: "جيميس يتعرض إلى الكثير من التدخلات في المباريات ولكنه ينهض ويأخذ الكرة ويواصل اللعب".

وواصل: "رونالدو وخاصة في بداية حياته، كان يتعرض إلى الكثير من التدخلات وينهض ويطلب الكرة من جديد، دانييل شخصية رائعة ومحترفة للغاية".

وأكمل: "مشجعو مانشستر يونايتد يحبون اللاعب الذي يفضل الهجوم، ويرفعون الجماهير فوق رؤوسهم، جيمس من تلك النوعية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إنه ينمو بشكل رائع، ويشكل دائماً تهديدات مستمرة على الخصم، أنا مسرور له ومتأكد من أنه سيتحسن".

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ويستعد جيمس مع مانشستر يونايتد، لمواجهة برايتون مساء الليلة في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.