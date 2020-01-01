جيجز يضرب رونالدو والسبب مياه غازية!

واقعة لا تنسى..

روى ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، واقعة اعتدائه على كريستيانو رونالدو أثناء تزاملهما في أولد ترافورد، واعتبر أنه لا يعرف إذا ما كان الدون قد أخطأ أم لا.

وتزامل الثنائي في كتيبة السير أليكس فيرجسون بعد انضمام رونالدو من سبورتينج لشبونة في 2003، ومن المعروف أن علاقتهما لم تكن على أفضل ما يكون خلال تلك الفترة.

رحل البرتغالي إلى ريال مدريد عام 2009 وترك جيجز في المانيو إلى حين أن أشهر المدرب الحالي لمنتخب ويلز اعتزاله في عام 2014 بعد موسم وحيد من اعتزال السير.

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أولي جونار سولشاير، المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، قصّ من قبل واقعة قيام جيجز بدفع رونالدو تجاه الحائط لشربه مياه غازية، ما أكد صحته جيجز في مقابلة صحفية.

الويلزي قال "رونالو قام بسلوك غير مقبول؟ لا أعرف، ربما".

كما أضاف "ربما قلت له شيئًا مثل نحن لا نفعل مثل هذه الأشياء هنا، في المباراة التالية أحرز هاتريك وقال لي أنا أشرب ما يحلو لي!".

ويُعد جيجز أحد أساطير يونايتد بعد أن شارك في 627 مباراة بمختلف المسابقات بقميص مانشستر يونايتد على مدار 24 عامًا، وقد كان رمزًا للوفاء والتفاني بالنسبة للمانيو وجماهيره.

خلال فترة مزاملة رونالدو هيمن مانشستر على كل شيء في كرة القدم الإنجليزية، حيث حقق لقب البريميرليج في ثلاث مناسبات وثلاثة كؤوس محلية مع التتويج بدوري أبطال أوروبا 2008 والوصول للنهائي 2009.