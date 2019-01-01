جيجز يدعم جاريث بيل في أزمته مع مشجعي ريال مدريد

ريان جيجز يثق في عقلية وخبرة بيل للتعامل مع وضعه الحالي الصعب في "سانتياجو بيرنابيو"

أظهر المدير الفني للمنتخب الويلزي ريان جيجز، دعمه الكامل لمواطنه جاريث بيل في أزمته مع جُل مشجعي ريال مدريد، الذين يتسابقون في إطلاق صيحات الاستهجان ضده منذ فترة طويلة.

وأصر أسطورة مانشستر يونايتد، على أن لاعب توتنهام السابق يملك من العقلية والخبرة ما يكفي للتعامل مع الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها في إسبانيا.

وتوتر علاقة صاحب الـ30 عامًا بمدربه زين الدين زيدان الصيف الماضي، بعد التصريحات الشهيرة التي اعترف خلالها بعدم حاجة اللوس بلانكوس لخدمات بيل.

وكان اللاعب في طريقه لمغادرة "سانتياجو بيرنابيو" في الميركاتو الصيفي، لولا عدم اتفاق فلورنتينو بيريز مع النادي الصيني الوحيد الذي تقدم بعرض ملموس.

ومنذ ذلك الحين، يكافح بيل لتأمين مكانه في تشكيلة زيدان الأساسية، ورغم الاستعانة به منذ بداية كلاسيكو برشلونة، بعد تجميده فترة ليست قصيرة، عاد مرة أخرى لمقاعد البدلاء في سهرة الأمس ضد بلباو، حيث حصل على فرصة اللعب لمدة 30 دقيقة فقط.

وعن محنة بيل مع الريال وجمهوره، قال جيجز لشبكة "سكاي سبورتس "ما زال يُحب اللعبة ويمارسها باستمتاع، حيث يحب الفوز والتسجيل وصناعة الأهداف"، وذلك ردًا على وصفه من قبل الإعلام الإسباني بلاعب الجولف.

وتحدث عن صيحات الاستهجان ضد الهداف التاريخي لبلاد الغال "كل هذا الضجيج لن يؤثر عليه، الأمر يتوقف على ابتعاده، لذا إذا لم يستمع لذلك، فلن يؤثر عليه أحد، نعرف أنه يلعب مع أحد أكبر الأندية في العالم، وقد ربح دوري الأبطال 4 مرات وفاز بكل شيء، وهذا يجعله قادرًا على التعامل مع النقد".