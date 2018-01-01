جيان يرد بالسخرية والاستهزاء على شائعات إفلاسه

بعض التقارير أكدت أن النجم الغاني لا يملك في حسابه سوى 600 جنيه إسترليني فقط

سخر المهاجم الغاني أسامواه جيان، من بعض التقارير الصحفية التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول إفلاسه.

أسامواه يلعب حالياً في نادي كايسري سبور التركي، ولكن صحيفتي "ذا صن" و"ميرور" نشرا تسريبات تؤكد معاناته من ضائقة مالية.

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وحسب بعض مصادرهما فإن اللاعب يمتلك في حسابه حالياً 600 جنية أسترليني، ولا يتواصل مع عائلته.

ويأتي ذلك وفقاً للصحيفتين، لأن جيان لم يحصل على أي أموال من الفريق التركي حتى الآن.

Thanks to @MirrorFootball and @TheSunFootball for the hype 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) December 28, 2018

ورد جيان على ذلك ساخراً عبر حسابه على موقع "تويتر":" شكراً لكما على الضجيج الذي قمتما به".

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وكان المهاجم الغاني يعد من أغلى اللاعبين أجرًا في العالم عندما لعب لصفوف شنجهاي سيبج الصيني في الفترة ما بين 2015-2017، بالحصول على 227 ألف جنية أسترليني أسبوعياً.

وأشارت تقارير صحفية أن هناك بعض المحاولات من الثنائي المصري بيراميدز والزمالك لضم المهاجم الغاني المخضرم.