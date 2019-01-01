من هو جيان كلير توديبو؟ ثاني صفقات برشلونة الدفاعية في ميركاتو شتاء 2019

استطاع برشلونة خطف جوهرة تولوز الدفاعية جيان كلير توديبو من أنياب العديد من الأندية الأوروبية في الميركاتو الشتوي 2019، فمن هو الشاب الفرنسي؟

أحمد رضوان | تويتر

كشف لنا الدوري الفرنسي في أسابيعه الأولى عن مفاجأةٍ سارةٍ لم تكن في الحسبان قبل بداية الموسم، إنها المدافع الشاب جيان كلير توديبو الذي لم يستهل مشواره الاحترافي إلا في أغسطس الماضي مع بداية الليج1، لكنه سرعان ما حفر اسمه بحروفٍ من ذهبٍ مع تولوز جعلت كبار الأندية تتهافت للحصول على خدماته.

خاض صاحب الـ18 عاماً 10 مبارياتٍ فقط مع نادي المدينة الوردية، لكنه نجح في الوصول لشباك أحد الخصوم وأصاب الشباك لأول مرة في سبتمبر 2018، وكان هذا الخصم هو رين الذي كاد أن ينتصر لولا هدف الجوهرة الجديدة للكرة الفرنسية.

رسميًا - برشلونة يعلن عن ضم مدافع تولوز توديبو بالمجان.. اللاعب سيرتدي القميص الأزرق والأحمر بداية من الصيف القادم! ✍️ pic.twitter.com/cdfaEM7Hma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

كان توديبو على وشك التعرض لانتهاء مسيرته حتى قبل بدايتها، حيث تعرض لحادث تصادم سيارة عندما كان في التاسعة فقط من عمره كاد أن يجعله يودع محبوبته كرة القدم، لكن مشيئة الله تدخلت وأعادته للبساط الأخضر من جديد، ليس هذا وحسب، بل نجح في التألق والإبداع وانضم في يناير الجاري لبرشلونة الإسباني، فمن هو المقاتل المراهق الفرنسي؟ وما هي الأندية التي سعت للتعاقد معه؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

من هو جيان كلير توديبو؟ وما هو الحادث الذي كاد أن ينهي مسيرته؟

ولد توديبو في العاصمة الفرنسية باريس وقضى فيها فترة طفولته، وفي سن التاسعة كان عليه اختيار رياضته المفضلة وممارستها، لكن كانت أمامه عقبة هي أنه مولع برياضتي كرة القدم والجودو، لكنه في الأخير اختار الساحرة المستديرة.

في حديثٍ لجريدة لاديبيش صرح صاحب الـ18 عاماً: "كان يوم الرابع والعشرين من مايو، كنت في التاسعة من العمر في ذلك الوقت؛ غادرت المنزل متجهاً لمكان تدريب الجودو، عبرت الطريق فصدمتني سيارة، وكان حادثاً كبيراً"، وتابع: "تعرضت لإصابةٍ في كلتا ساقي وكاحلي، وكان لدي العديد من الكسور".

كان توديبو وقتها يلعب لفريق ليلاس، وكان مدربه هو ديلان جرينيشي الذي كان حريصاً على تطوره، والذي قال: "لم نكن متأكدين إن كان سيستطيع لعب كرة القدم ثانيةً أم لا".

ابتعد المراهق الفرنسي عن الملاعب لمدة عام تقريباً، وعلى ما يبدو أن هذه المصيبة ساعدته في تكوين شخصيته ونجح في أخذ الخبرات منها وساعدته كثيراً في حياته وأصبح أكثر نضجاً بعدها.

ويقول مدربه عنه: "كان لاعباً شاباً يتحلى بالصلابة، وقد أثبت ذلك في وقت محنته رغم أنه كان لايزال صغيراً".

تذكر توديبو الحادث وتحدث عنه قائلاً: "لازلت أعاني من بعض آثاره، لكنه أصبح شيئاً من الماضي".

وصل صاحب الـ18 عاماً لتولوز في 2016، وذلك بعد أن ذاع سيطه بأنه شاباً يتمتع بإرادةٍ هائلة وروح قتالية وتنافسية، رغم أنه كان مازال شاباً في سين سانت دينيس.

ويقول جرينيشي: "كانت آخر مباراة في الموسم وكان التعادل يكفي للفريقين، وانتهت المواجهة بهدفٍ لمثله لكنني وجدت جيان كلير يبكي غاضباً؛ كنا قد صعدنا للقسم الأعلى بفضل التعادل الذي لم يكن مرضياً بالنسبة له".

في ذلك الوقت، كان توديبو يفضل اللعب في قلب خط الوسط، وكانت طريقة لعبه مشابهة لطريقة نجم واتفورد إتيان كابو الذي لعب لتولوز من 2005 حتى 2013.

حصل جيان على شارة القيادة مع الفريق تحت 19 عاماً، وبرر زميله كيليان كوريدور ذلك لموقع ليسفيولتس قائلاً: "إنه يتحدث كثيراً، إنه بول بوجبا الفريق".

بالرغم من أنه لم يشارك مع الفريق الرديف الموسم الماضي إلا 8 مراتٍ فقط كبديل، إلا أنه أُختير ليكون ضمن الفريق الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وكان واحداً من 4 لاعبين شباب فقط تم استدعاءهم للمعسكر التدريبي للفريق الأول، وعلى عكس ما ظن الجميع، أقنع توديبو المدرب ألاين كازانوفا ووجد فيه بديل عيسى ديوب الذي رحل لوست هام في الصيف.

لماذا توقف توديبو عن المشاركة مع تولوز رغم بداية الموسم الجيدة؟

بعد بدايته القوية للموسم الحالي، ابتعد توديبو عن التشكيل الأساسي لتولوز منذ خوضه 90 دقيقة كاملة أمام ستراسبورج في 3 نوفمبر.

غاب صاحب الـ18 عاماً عن الفريق الأول في تدريبات الأربعاء التالي للمباراة، وأخذ موقعه على مقاعد البدلاء ثم تم توضيح السبب في اليوم التالي، حيث شرح المدير العام لتولوز جيان فرانسوا سوكاس الوضع قائلاً: "الموقف في الحقيقة بسيط نسبياً.. دخل النادي في مفاوضاتٍ مع اللاعب والمسئولين عنه لتوقيع أول عقد احترافي مع اللاعب".

وأضاف: "تم تقديم عرضاً براتب مغري لم يسبق أن منحه الفريق للاعب في تاريخه، وأعلى بكثير من راتب ديوب وألبان لافون الذي انتقل لفيورنتينا في الصيف"، وتابع: "في بداية الأسبوع، أخبرنا جيان كلير أنه مازال يجهل الاتجاه الذي يريد أن تسير مسيرته في المستقبل"، ومنذ ذلك الحين يتدرب توديبو مع الفريق الرديف حتى يتوصل لقرار.

برر نادي تولوز هذا القرار ضد اللاعب بقول سوكاس: "يريد كازانوفا لاعبين يشاركوه في تحديات المباريات القادمة، وعلى نطاقٍ أوسع، يتعلق الأمر بتصعيد اللاعبين من مدرسة الكرة التي هي في القلب من مشروعنا الاقتصادي الرياضي، وحتى لو كان الوضع الحالي جديداً علينا، فإننا نأمل في الوصول لنتيجة إيجابية من خلاله"، وأضاف: "لكن بصراحة، سيظل جيان كلير مستبعداً حتى يصل لقرار".

ما هي الأندية التي سعت لضم توديبو قبل برشلونة؟

أصبح توديبو متاحاً للتعاقد مع أي فريق مع بداية يناير، فما يربطه بتولوز هو عقد من عقود الناشئين التي لا تُعد مُكلفةً لمُعظم الفرق.

أشارت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إلى أن هناك العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا كانت تستعد للانقضاض على الشاب الفرنسي، أبرزهم يوفنتوس الباحث عن مدافعين للمستقبل بعد حقبة بونوتشي وكيليني، كما أشارت وسائل إعلام أخرى أن ليفربول وبوروسيا دورتموند اهتما أيضاً للحصول على خدمات صاحب الـ18 عاماً.

نشرت صحيفة لاديبيتش أن لايبزيج علق اهتمامه بجيان كلير بعد ضمه عدداً من المواهب الفرنسية الشابة، مثل دايوت أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، نوردي موكيلي وجيان كيفن أوجوستين، وقال وكيل اللاعب برونو ساتين لراديو كيس كيس: "بايرن ميونخ وشالكه انضما للفرق المهتمة بخدمات توديبو"، وفي فرنسا، يسعى ليون الذي يمتلك علاقات مميزة مع تولوز إلى الحصول على توقيع اللاعب، وما لفت نظر الأسود فيه استطاعته اللعب في أكثر من مكان مثل ارتكاز في وسط الميدان.

بعد هذا الصراع المرير بين مجموعة من كبار الأندية في القارة العجوز، جاء برشلونة من بعيد ونجح في الحصول على توقيع المدافع الشاب في صفقة كلفت خزائن الكتلان حوالي 2 مليون يورو، ورغم أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً قبل البلاوجرانا بنقابل مادي أعلى بلغ 4 ملايين يورو، إلا أن الجوهرة الدفاعية السمراء فضل مزاملة مواطنيه أومتيتي ولينجليه في الكامب نو.