جيانلوكا بريستاني: الأرجنتيني الشاب الذي حطم الأرقام القياسية وتفوق على ميسي

صاحب الـ 16 عامًا، خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة...

سيتعين على أي لاعب كرة قدم يسعى للتفوق على ليونيل ميسي أو حتى الدخول في مقارنة معه، الكثير من المجهود والفوز بالألقاب الفردية والجماعية، فهداف برشلونة التاريخي لاعب فريد من نوعه وعبقريته لا مثيل لها في التعامل مع الساحرة المستديرة.

ولكن يشترك ميسي مع الكثير من ناشئين بلده الأرجنتين في شيء واحد هو اللقب، فقد عُرف ميسي منذ أن كان في صفوف أولد بويز، بلقب "لا بولجا" أو البرغوث، وهو لقب يطلق على لاعبي أمريكا الجنوبية، خاصة المهاجمين الماهرين والمراوغين الذين يصعب التكهن بتحركاتهم.

وفي السنوات القادمة، يمكن أن نرى لاعبًا جديدًا يحمل هذا اللقب، ويرتدي مع الأرجنتين القميص التاريخي الذي يحمل الرقم 10، ومن بين هؤلاء اللاعبون هو جيانلوكا بريستاني.

وبالرغم من بلوغه 16 عامًا فقط في يناير الماضي، فقد ارتبط جيانلوكا بريستاني بالفعل بمجموعة من أكبر الأندية في أوروبا، بينهم ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وميلان، فهو يمتلك كل المقومات التي تجعله أن يصبح نجمًا والتي كان آخرها أن يصبح أصغر لاعب في فريق فيليز سارسفيلد يشارك في كأس ليبرتادوريس في شهر مايو الماضي.

وُلد بريستاني في بيونس آيرس، وبدأ مشوراه الكروي مع أحد الفرق المحلية الصغيرة، قبل أن يكتشفه كشافة فريق فيليز سارسفيلد في سن صغيرة، وتم تسجيله بعد ذلك في أكاديمية الفريق، التي أنتجت دييجو سيميوني ونيكولاس أوتاميندي، وغيرهم من النجوم.

بدأ جيانلوكا، في فرض أسلوبه وموهبته على الجميع خاصة عندما يشارك في الجانب الأيسر، ويزداد نجمه في المساحات الضيفة التي يهدد منها مرمى المنافسين.

وقال جييرمو موريجي منسق فريق الشباب في فريق فيليز، عن بريستاني: "في الفريق نعلم الناشئين على استمرارهم في إبهار الجميع، ولكن في حالة جيانلوكا رأينا فيه أمرًا مختلفًا فهو لديه جسد قوي، ومهارة جيدة، أثار اهتمامنا خاصة بعد استمراره على هذا النحو".

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وتابع: "إنه سريع وقوي للغاية، هو يختلف عن البقية وسيكون متميزًا عنهم بسبب قدراته في المواقف الفردية، بالرغم من أن لديه الكثير من الأمور، التي يتعين عليه أن يتعلمها وهو لا يمانع في ذلك".

وواحدة من تلك الأمور التي يجب على بريستاني أن يتعلمها هو التحكم في أعصابه، فبعد خسارة منتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا في بطولة مونتياجو أمام البرازيل، دخل اللاعب في شجار قوي مع اللاعب البرازيلي لويس جويليرهم، وتطور الشجار إلى أن تدخلت الأطقم الفنية من الجانبين لفضه.

وبعد انتشار الخبر وصور الشجار على الإنترنت، وتعرض بريستاني إلى الانتقاد، اعتذر وتعهد بعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، مما يدل على تطور وتحسن عقليته، من لاعب ناشئ إلى محترف.

ولكن على الجانب الفني، فجيانلوكا لاعبًا محترفًا بالفعل، فقد وقع عقده الاحترافي الأول في أبريل الماضي، وحقق حلمًا صعبًا في أن يتحول من لاعب ناشئ إلى لاعب في الفريق الأول وهو في تلك السن، حتى لو كان فريقه يعتمد بشكل كبير على خريجي الأكاديمية.

وفي النهاية هناك شيء واحد مؤكد أن بريستاني لديه قدرة كبيرة على الوصول إلى القمة، وأن لديه فرصة كبيرة أن يكون الوريث الشرعي للقب "البرغوث" من ميسي بعد سنوات من الآن.