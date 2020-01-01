ما هو الفريق الذي يشجعه جو بايدن؟ الفائز على ترامب في انتخابات أمريكا

لدى كل منا فريق مفضل في كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فما هو الفريق المفضل لجو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة؟

تنفست غالبية الولايات المتحدة - وبقية العالم - الصعداء عندما فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وهزم دونالد ترامب وأنهى أربع سنوات صاخبة.

ستكون رئاسة بايدن خطوة إيجابية إلى الأمام، حيث ستبتعد عن الخطاب الخطير والاستثنائي الذي تميز به ترامب أثناء توليه منصبه.

فهل الديمقراطي من مشجعي كرة القدم، وإذا كان الأمر كذلك، فأي فريق كرة قدم يشجعه جو بايدن؟ جول يقدم الإجابة.

المزيد من الفرق

خطأ ترامب يدفع ليدز يونايتد للسخرية من خسارته الانتخابات الأمريكية

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ما هو فريق كرة القدم الذي يشجعه جو بايدن؟

في حين أن بايدن لم يعرف عنه أبدًا الانتماء إلى أي فريق كرة قدم في الولايات المتحدة أو في أوروبا، فمن الواضح أنه مشجع للمنتخبات الوطنية الأمريكية.

ومع ذلك، فقد تم تصويره في مباراة بين دي سي يونايتد وفيلادلفيا يونيون في عام 2010.

كان بايدن مشجعًا لكل من لمنتخب الولايات المتحدة للرجال ومنتخب السيدات الأمريكي على وجه الخصوص، معربًا عن دعمه للفريق النسائي لمنح أجر متساوٍ مع الرجال.

قام الرئيس الجديد إلى جانب زوجته جيل بايدن، بالتقاط الصور في العديد من مباريات كرة القدم، ودعموا ترشح الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2022 قبل أن يتم منحها في النهاية لقطر.

هنأ بايدن منتخب الولايات المتحدة للسيدات فور نجاحه في الفوز بكأس العالم 2019 في فرنسا، وكتب على تويتر: "منتخب السيدات للولايات المتحدة، تهانينا على الفوز الكبير وشكراً على القميص!

"موهبتك وقلبك ودعوتك للمساواة في الأجور تمثل أفضل ما في أمريكا وتشكل مصدر إلهام للجميع."

لقد دعا باستمرار إلى أن يتم دفع أجور لمنتخب سيدات الولايات المتحدة مثل نظرائهم الذكور، بل وهدد بسحب تمويل كأس العالم 2026 كرئيس إذا لم يتم حل مشكلة فجوة الأجور بين الجنسين.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k — Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020

وقال على تويتر: "إلى منتخب السيدات: لا تتخلوا عن هذه المعركة". "هذا لم ينته بعد.

"إلى اتحاد كرة القدم: المساواة في الأجور الآن. وإلا عندما أكون رئيسًا، يمكنك الذهاب إلى مكان آخر لتمويل كأس العالم."

كما أيد عدد من اللاعبات الحاليات والسابقات في المنتخب الأمريكي علنًا بايدن لمنصب الرئيس، مع دعم كل من ميجان رابينو وأليكس مورجان له.

وكتبت رابينو على تويتر "مبروك جو بايدن. رقم 46 ويجب أن يقال، يوم تاريخي لكامالا هاريس وللنساء، وللنساء من صاحبات البشرة السوداء، وللنساء من جنوب آسيا."

غالبًا ما تحدثت رابينو ضد ترامب، واصفة الرئيس المنتهية ولايته بأنه "قومي أبيض" ورفضت دعوة البيت الأبيض عندما فازت بكأس العالم - مما أدى إلى اندلاع حرب على وسائل التواصل الاجتماعي من ترامب.

كما ألمحت نجمة المنتخب الوطني الأمريكي مازحة إلى أن بايدن يجب أن يرشحها لمنصب نائب الرئيس قبل أن يختار كامالا هاريس في فيديو مباشر على إنستجرام: "لا أريد أن أضعك على الفور - أعتقد أنه لا يزال بإمكاني لعب كرة القدم والقيام بذلك.

"ولكن إذا كنت بحاجة إلى نائب رئيس، فأنا أقول فقط إنني متاحة لإجراء مقابلة. يمكننا التحدث عن اللوجستيات والتفاصيل. ضعها في قائمتك. لا ضغوط."

Our President and VP!!!! pic.twitter.com/hNp3UUiv5o — Alex Morgan (@alexmorgan13) November 7, 2020

بينما لا يبدو أن بايدن يتابع كرة القدم للأندية عن كثب، إلا أنه من عشاق الرياضة من جميع النواحي - مؤيد لفيلادلفيا فيليز في لعبة البيسبول وفيلادلفيا إيجلز في دوري كرة القدم الأميركية.

ومن المعروف أيضًا أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع فريق نيويورك يانكيز بسبب علاقات جده بالفريق.