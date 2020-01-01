الدوري الإنجليزي الممتاز

خطأ ترامب يدفع ليدز يونايتد للسخرية من خسارته الانتخابات الأمريكية

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Donald Trump
Getty Images
خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية أمام جو بايدن لها أثر في الدوري الإنجليزي الممتاز

يسخر أكثر من نصف العالم في الوقت الحالي من الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وحتى أندية كرة القدم أخذت نصيبها. 

بطل واقعة السخرية هذه المرة كان نادي ليدز يونايتد الذي استغل خطأ ارتكبه دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الناس معه.

لا يزال ترامب يرفض هزيمته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويعترض عليها، وكذلك يهاجم منتقديه على منصته المفضلة، تويتر. 

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    ولذلك، قام ترامب بكتابة تغريدة يقدم فيها أحد الضيوف لقناة فوكس ولكنه قام بالإشارة إلى حساب مشجع لنادي ليدز يونايتد بدلًا من الإشارة إلى الضيف الحقيقي. 

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    وبمجرد أن حدث ذلك انهال متابعيه على تويتر عليه بالسخرية لينتشر الأمر ويصل إلى الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي الذي قرر أن يكمل التعليقات. 

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    وكتب الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد في تغريدة ردًا على دونالد ترامب: "لم تعجبك الانتخابات التي وصفتها بالسيئة فقررت أن تسخر من مشجع لليدز يونايتد" 

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