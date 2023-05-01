جوهرة لا ماسيا ونجم إسبانيا القادم بالصورة.. صراع مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة

صيف انتقالات ساخن بين ريال مدريد وبرشلونة

يبدو أن صيفًا ساخنًا سيجمع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، فكلاهما عينه على نفس الأهداف في سوق الانتقالات الصيفية؛ فمن لاعب سيتنافسان على ضمه لآخر يحاول برشلونة تحصينه خوفًا من ريال مدريد.

وستكون المعركة شرسة بين كبيري إسبانيا بحسب صحيفة "آس" الإسبانية على لاعب وسط سيلتا فيجو الشاب جابري فيجا.

ولدي اللاعب صاحب العشرين سنة والذي يعد من أبرز مواهب الكرة الإسبانية شرطًا جزائيًا في عقده مع ناديه يبلغ 40 مليون يورو وهو مبلغ يبدو جيدًا جدًا على لاعب بجودته.

ويرى جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن اللاعب صفقة ممتازة لتدعيم خط وسط فريقه، لكن ضمه مرتبط بمدى إمكانية عودة ليونيل ميسي للفريق وكيف سيضبط النادي الكتالوني قوائمه المالية لتجنب الوقوع تحت طائلة اللعب المالي النظيف.

أما ريال مدريد فاللاعب يتناسب مع خطته في تجديد خط وسط الذي بدأ منذ سنتين بإدواردو كامافينجا ثم تشواميني خاصة مع رحيل كاسيميرو الموسم الماضي وكبر سن لوكا مودريتش وتوني كروس ونهاية عقديهما مع النادي بنهاية الموسم الحالي وإن كان التجديد لهما موسمًا واردًا.

وعلى الجهة المقابلة قد يمتد صراع الناديين إلى جوهرة أكادمية برشلونة "لا ماسيا" لامين يامال صاحب الخمسة عشر سنة والذي بات أصغر من يظهر بقميص برشلونة هذا الأسبوع.

وينتهي عقد اللاعب 30 يونيو ويجب أن يوقع مع برشلونة أول عقوده الاحترافية خاصة وأن صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقول إن ريال مدريد ينتظر موقف اللاعب مع برشلونة إن لم يُجدد.