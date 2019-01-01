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جوهرة الدوري الألماني على رادار توتنهام وإنتر ميلان

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Getty
نجم بريمن ماكس كروس مطلوب في إنتر ميلان وتوتنهام

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إن نجم فيردر بريمن ماكس كروس قد أصبح على رادار إنتر ميلان وتوتنهام.

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وكان كروس قد لمح قبل بداية الموسم الحالي إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم ولكن بشكل ضمني.

وبناء على ذلك، وبعد التألق الكبير للاعب خلال الموسم الحالي، أصبح مطمعًا للعديد من الأندية التي تنافس في مستويات أعلى من بريمن.

وحسب عدة صحف ألمانية، فإنه في الفترة الأخيرة برز اسمين على الساحة كأبرز المهتمين بخدمات ماكس كروس.

وكان هذين الاسمين هما إنتر ميلان الذي يبحث عن مهاجم جديد بعد اقتراب رحيل النجم ماورو إيكاردي.

والاسم الثاني كان توتنهام هوتسبيرز، والذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد موسم انتقالات صيفية أخيرة لم يتعاقد فيها مع أي لاعب.

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يذكر أن ماكس كروس كان مطمعًا لبايرن ميونيخ قبل موسمين، ولكن رغبته هي من قالت لا للفريق البافاري.  

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