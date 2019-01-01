جوندوجان: لن نحظى بلاعب مثل ميسي مجددًا، رونالدو أقل مستوً منه

نجم السيتي يُقارن بين اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إلكاي جوندوجان رأيه في المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، موضحًا أن نجم يوفنتوس لاعب ذو طراز عالمي لكنه لا يصل لمستوى ميسي الذي وصفه بالجالاكتيو.

نجم وسط مانشستر سيتي كشف لقناة دازن أنه أحد المعجبين الكبار بأسطورة برشلونة الحية، مضيفًا "بالنسبة لي، ميسي كان دومًا في مستوً مختلف عن البقية".

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أضاف "كريستيانو رونالدو لاعب من الطراز العالمي ويأتي خلف ميسي، لكن بالنسبة لي هو ليس جالاكتيكو (لاعب من عالم آخر) مثل ميسي".

"لا أعتقد أننا سنحظى بلاعب مثله مجددًا، لذا علينا مشاهدته والاستمتاع به طالما هو مازال موجودًا. أنا مشجع كبير له".

يُذكر أن اللاعبين سيطرا على جائزة الكرة الذهبية لعقد من الزمان، وقد فاز كل منهما 5 مرات قبل أن يفوز بها لوكا مودريتش في الموسم الماضي.