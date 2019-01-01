جوندوجان: ليفربول قادر على هزيمة برشلونة 4-0

لاعب وسط مانشستر سيتي يرى أن الأمور لم تنته بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى إلكاي جوندوجان نجم وسط مانشستر سيتي أن الأمور لم تنته بعد في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة.

وكان البارسا قد خرج من مباراة الذهاب على ملعبه كامب نو منتصرًا بثلاثة أهداف دون مقابل لكن مع تقديم الريدز لأداء قوي وإهدارهم لأكثر من فرصة خاصة عبر محمد صلاح وجيمس ميلنر.

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اللاعب الألماني تحدث مع دازن عن اللقاء قائلًا "فكرت باللقاء بالفعل ولدي شعور بأن الأمور لم تنته بعد، حتى أنني أستطيع تخيل ليفربول يفوز 4-0 على ملعبه".

"لا أعلم لماذا، لكن أعتقد أنه في آنفيلد ومع مدرب عبارة عن آلة تحفيز هو يورجن كلوب ومع لاعبين لن تكون سعيدًا باللعب ضدهم، حتى فريق مثل برشلونة قد يُدمر تمامًا خلال مباراة واحدة".

يُذكر أن موقعة الإياب على آنفيلد ستشهد غياب الثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول قدرة فيرجيل فان دايك اللحاق بالمباراة.