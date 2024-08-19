مفاجأة.. جوندوجان لم يطلب الرحيل عن برشلونة!

حقيقة طلب جوندوجان الرحيل من برشلونة...

أوضحت تقارير صحفية حقيقة طلب إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، طلبه الرحيل من صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية قد فجرت مفاجأة في اليومين الماضيين، حول رغبة اللاعب الألماني، في الرحيل عن صفوف برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

ومن جانبها نشرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا، تشير فيه إلى أن إدارة برشلونة، هي من ضغطت على جوندوجان، وطلبت منه الرحيل، في حين أن اللاعب الألماني وأسرته لم يفكروا في الرحيل عن الفريق الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفاد التقرير إلى أن رحيل جوندوجان، سيوفر للفريق الكتالوني راتبًا مرتفعًا وقد يساعد في حل جزء من الأزمة التي يعاني منها برشلونة.

وكان اللاعب الألماني، قد حصل على اهتمام أكثر من فريق للتعاقد معه خلال الفترة الماضية، منها فرق من الدوري السعودي، بالإضافة إلى رغبة جلطة سراي، وفنربخشة من تركيا، في التعاقد مع اللاعب.

جدير بالذكر أن جوندوجان، خرج من قائمة برشلونة، الأخيرة في مواجهة فالنسيا، مساء يوم السبت الماضي، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، وستكون مشاركته في المباراة القادمة أمام بيلباو في محل شك.