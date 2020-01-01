جوندوجان: جوارديولا يركز على كروس لإيقاف ريال مدريد

دور كبير للدولي الألماني..

حذّر إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، فريقه من قدرات ودور توني كروس، لاعب ريال مدريد، معتبرًا أن مفتاح عبور الملكي في دوري أبطال أوروبا هو إيقاف مواطنه.

ومن المقرر أن يلتقي السيتي مع ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأسبوع المقبل، ويحتاج الميرينجي إلى فوز بأكثر من هدف للتأهل إلى ربع النهائي بعد الهزيمة ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.

جوندوجان في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية كشف أن مدربه بيب جوارديولا يولي اهتمامًا كبيرًا بالدور الذي يلعبه كروس، واعتبر أن هذا الدور سيزيد مع غياب سيرخيو راموس عن المباراة.

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الدولي الألماني في تصريحاته قال "إذا فزت 2-1 في البرنابيو، فمن الواضح أن العديد من الناس يعتبروا أن لدينا أفضلية الآن، لكن الأمور لم تُحسم بصورة نهائية بعد، كل شيء بعيد".

كما أضاف "يلعب توني كروس دورًا بطبيعة الحال دورًا حاسمًا في تخطيطنا لأنه من أهم مكونات ريال مدريد".

وأتم "بدون راموس، يجب أن يكون كروس هو من سيقود المباراة أكثر من ناحية البناء من الخلف".

وكان راموس قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب ستحرمه من المشاركة في الإياب، وتقول الإحصائيات أن آخر 5 مباريات أوروبية غاب عنها القائد هُزِم الريال في 4 منها.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يتلق أي هزيمة بعد العودة من توقف فيروس كورونا، حيث حقق 11 انتصارًا متتاليًا كفلوا له التتويج بلقب الدوري الإسباني على حساب برشلونة.