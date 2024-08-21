بعد جوندوجان .. لاعب مفاجئ آخر من برشلونة يفتح باب الرحيل!

لا تنتهي المفاجآت في برشلونة..

يبدو أن الميركاتو الصيفي الحالي سيحمل أكثر من مفاجأة لجماهير برشلونة الإسباني بشأن اللاعبين الراحلين، ولن يكون لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان الصدمة الوحيدة.

بحسب التقارير الصحفية المنتشرة في الساعات الأخيرة فإن الألماني موجود حاليًا في إنجلترا للتفاوض مع مانشستر سيتي للعودة له من جديد بعدما رحل عنه مجانًا الصيف الماضي للانضمام للبرسا.

أما عن اللاعب الآخر المفاجأة فهو المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي تؤكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه لا يمانع الرحيل خلال الصيف الجاري..

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الصحيفة أوضحت أن الدنماركي يمتلك بالفعل عدة عروض حاليًا؛ على رأسها نيوكاسل الإنجليزي، لكن شرطه للموافقة هو وصول عرض يلبي تطلعاته ماليًا ورياضيًا.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن رحيل كريستنسن سيحدث انفراجة بشكل ما في قواعد اللعب النظيف بالنسبة لبرشلونة، وسيساهم إلى حد ما في حل مشكلته المالية، فرغم أنه تعاقد معه مجانًا في صيف 2023 إلا أنه يحصل على مكافأة توقيع موزعة على راتبه خلال مواسم عقده الممتد لنهاية موسم 2025-2026.

يذكر أن هانز فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، استبعد كريستنسن من التشكيل الأساسي في مواجهة فالنسيا بافتتاحية الموسم الجديد 2024-2025 من الدوري الإسباني، ودفع به في آخر 26 دقيقة فقط، ليساهم في الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.